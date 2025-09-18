Quinta, 18 de Setembro de 2025
Show nativista marca reta final da campanha Ganha-Ganha Farroupilha em Porto Alegre

A campanha Ganha-Ganha Farroupilha está em sua última semana, mas as ações de divulgação continuam. Nesta quinta-feira (18/9), o Bourbon Shopping I...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/09/2025 às 18h13
Show nativista marca reta final da campanha Ganha-Ganha Farroupilha em Porto Alegre
Evento faz parte das ações de divulgação da campanha, que busca fortalecer o comércio local e promover a cultura regional -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec

A campanha Ganha-Ganha Farroupilha está em sua última semana, mas as ações de divulgação continuam. Nesta quinta-feira (18/9), o Bourbon Shopping Ipiranga, em Porto Alegre, foi palco de um show com diversos artistas nativistas. Cristina Sorrentino, Alice Sorrentino, Amanda Nunes, Marina Duarte, Su Paz, Karlo Kulpa, Dudu Gaiteiro, Ariane Wink, Bibiana Alves e Thomas Machado animaram o público presente no centro comercial e transformaram o local em um reduto da tradição gaúcha.

O evento fez parte das ações de divulgação da campanha, que busca fortalecer o comércio local e promover a cultura regional durante as comemorações da Semana Farroupilha. É a primeira vez que o governo do Estado promove uma iniciativa que une tradicionalismo e impulso ao varejo.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, acompanhou o evento e destacou o sucesso da campanha. “A Ganha-Ganha Farroupilha é mais do que uma ação promocional, é uma celebração da nossa identidade. Ver artistas nativistas levando alegria e tradição pelas cidades mostra que estamos no caminho certo para fortalecer o comércio e a cultura gaúcha”, disse.

Bourbon Shopping Ipiranga, em Porto Alegre, foi palco de um show com diversos artistas nativistas -Foto: Eliezer Falcão/Ascom Sedec
Bourbon Shopping Ipiranga, em Porto Alegre, foi palco de um show com diversos artistas nativistas -Foto: Eliezer Falcão/Ascom Sedec

Ganha-Ganha Farroupilha

A campanha é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com as secretarias da Cultura, de Turismo e de Comunicação. A proposta é impulsionar o comércio local durante o mês de setembro, que tradicionalmente tem baixo índice de vendas, aproveitando o engajamento popular com os festejos farroupilhas para fortalecer a economia e promover os valores da cultura tradicionalista.

Além das atrações culturais, a iniciativa oferece R$ 450 mil em prêmios realizados pelo Programa Nota Fiscal Gaúcha. A Ganha-Ganha Farroupilha começou em 6 de setembro e vai até domingo (21/9).

Iniciativas do Ganha-Ganha Farroupilha pelo Estado

Texto: Renata Spanhol/Ascom Sedec
Edição: Secom

