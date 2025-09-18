Governador Eduardo Leite entrega mais de R$ 87 milhões em viaturas e equipamentos

O ato, realizado em frente ao Palácio Piratini, vem reforçar a atuação das forças de segurança e da Defesa Civil do Estado -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O governador Eduardo Leite entregou nesta quinta-feira (18/9), 264 veículos e equipamentos robustos para Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto-Geral de Perícias e Defesa Civil. O ato, realizado em frente ao Palácio Piratini, vem reforçar a atuação das forças de segurança e da Defesa Civil do Estado.

O investimento de mais de R$ 87 milhões conta com recursos do Plano de Investimento, Fundo a Fundo (FAF), Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg), Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), Fundo Estadual de Segurança Pública (Fesp) e do Convênio Festa da Uva.

A cerimônia contou com a presença do titular da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Sandro Caron e do chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira, além de outras autoridades gaúchas.

Compromisso com a vida dos gaúchos

Leite destacou que a entrega representa o compromisso do governo com a segurança e a vida dos gaúchos. “Esse investimento amplia de forma decisiva a capacidade do Estado de enfrentar o crime, proteger as nossas comunidades e agir com rapidez diante das emergências climáticas. Em quase sete anos, intensificamos o aparelhamento da segurança pública e fortalecemos também as estruturas da Defesa Civil, porque segurança não é promessa, é ação concreta que transforma a realidade e devolve à população o direito de viver com tranquilidade”, afirmou o governador.

Entregas

Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Instituto-Geral de Perícias (IGP) e Defesa Civil receberam viaturas tipo SUV, camionetes, caminhão-baú, guinchos, motocicletas, embarcações, kits de análise papiloscópica e equipamentos de radiocomunicação.

Ao todo, 264 viaturas e outros equipamentos robustos vão beneficiar a segurança pública de 68 municípios e qualificar as dez coordenadorias regionais e departamentos da Defesa Civil.

O IGP, por exemplo, ampliou o conjunto de 138 viaturas em 2018, para 190 em 2025. Seu efetivo quase dobrou, passando de 98 para 190 servidores especializados.

Já o efetivo da Polícia Civil passou de 4976, em 2018, para 5503 hoje. O número veículos também foi ampliado no mesmo período: de 2222 para 2777 viaturas. As embarcações passaram de cinco para 12, sendo um jetski. Além disso, hoje a PC conta com cinco aeronaves. Em 2018 tinha apenas uma.

O efetivo do CBM também foi ampliado de 2.736 (2018) para 3.161 (atual). Os bombeiros militares, que em 2018 tinham 73 embarcações, passaram a contar com 193. Enquanto as viaturas somavam 517 unidades e agora são 891. A corporação ainda adquiriu uma aeronave em 2025.

Indicadores de criminalidade em queda

As forças de segurança protagonizam um momento de transformação no Rio Grande do Sul, com a sequência dos índices de criminalidade em queda.

“Temos a menor taxa de roubo de celulares do Brasil. Contamos com a redução de quase 90% nos roubos de veículos e cerca de 80% menos roubos a pedestres. Além disso, temos observado a queda de homicídios pela metade. Avançamos muito, mas reconhecemos que a entrega de hoje será fundamental para almejar um Estado ainda mais seguro para todos os gaúchos”, finalizou o governador.

Integração com a sociedade

O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, destacou a importância da integração entre Estado e sociedade para a proteção da vida. “Essa entrega é fundamental na reconstrução do Rio Grande do Sul. Falamos em viaturas, embarcações e equipamentos diversos que serão usados em ações de prevenção e punição da criminalidade, mas também para salvar vidas”, afirmou o secretário.

"Essas entregas reforçam mais um dos pilares, o de infraestrutura, do Programa Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres, para incrementar significativamente o atendimento oferecido pelas equipes das nossas Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil e dos Departamentos que atuam em todas as fases do desastre”, revelou o coronel Luciano Chaves Boeira.

Mais investimentos em segurança

Em maio, Leite entregou mais 280 viaturas e equipamentos para as forças de segurança do Estado, marcando um dos maiores investimentos recentes em segurança pública: R$ 140 milhões em bens e tecnologias. Entre os itens, estavam veículos, helicóptero, botes, armamentos, sistemas antidrone e escudos balísticos.

Em julho, o governo fez a entrega de viaturas e outros recursos que somaram R$ 36 milhões usados para fortalecer a capacidade de resposta da Brigada Militar.

