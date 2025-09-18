Quinta, 18 de Setembro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governador Eduardo Leite entrega mais de R$ 87 milhões em viaturas e equipamentos

O governador Eduardo Leite entregou nesta quinta-feira (18/9), 264 veículos e equipamentos robustos para Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de B...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/09/2025 às 18h13
Governador Eduardo Leite entrega mais de R$ 87 milhões em viaturas e equipamentos
O ato, realizado em frente ao Palácio Piratini, vem reforçar a atuação das forças de segurança e da Defesa Civil do Estado -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

O governador Eduardo Leite entregou nesta quinta-feira (18/9), 264 veículos e equipamentos robustos para Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto-Geral de Perícias e Defesa Civil. O ato, realizado em frente ao Palácio Piratini, vem reforçar a atuação das forças de segurança e da Defesa Civil do Estado.

O investimento de mais de R$ 87 milhões conta com recursos do Plano de Investimento, Fundo a Fundo (FAF), Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg), Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), Fundo Estadual de Segurança Pública (Fesp) e do Convênio Festa da Uva.

A cerimônia contou com a presença do titular da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Sandro Caron e do chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira, além de outras autoridades gaúchas.

Investimento amplia capacidade do Estado de enfrentar o crime e proteger as comunidades com maior rapidez -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Investimento amplia capacidade do Estado de enfrentar o crime e proteger as comunidades com maior rapidez -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Compromisso com a vida dos gaúchos

Leite destacou que a entrega representa o compromisso do governo com a segurança e a vida dos gaúchos. “Esse investimento amplia de forma decisiva a capacidade do Estado de enfrentar o crime, proteger as nossas comunidades e agir com rapidez diante das emergências climáticas. Em quase sete anos, intensificamos o aparelhamento da segurança pública e fortalecemos também as estruturas da Defesa Civil, porque segurança não é promessa, é ação concreta que transforma a realidade e devolve à população o direito de viver com tranquilidade”, afirmou o governador.

"Segurança não é promessa, é ação concreta que devolve à população o direito de viver com tranquilidade", disse Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

Entregas

Brigada Militar (BM), Polícia Civil (PC), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Instituto-Geral de Perícias (IGP) e Defesa Civil receberam viaturas tipo SUV, camionetes, caminhão-baú, guinchos, motocicletas, embarcações, kits de análise papiloscópica e equipamentos de radiocomunicação.

Ao todo, 264 viaturas e outros equipamentos robustos vão beneficiar a segurança pública de 68 municípios e qualificar as dez coordenadorias regionais e departamentos da Defesa Civil.

O IGP, por exemplo, ampliou o conjunto de 138 viaturas em 2018, para 190 em 2025. Seu efetivo quase dobrou, passando de 98 para 190 servidores especializados.

Já o efetivo da Polícia Civil passou de 4976, em 2018, para 5503 hoje. O número veículos também foi ampliado no mesmo período: de 2222 para 2777 viaturas. As embarcações passaram de cinco para 12, sendo um jetski. Além disso, hoje a PC conta com cinco aeronaves. Em 2018 tinha apenas uma.

O efetivo do CBM também foi ampliado de 2.736 (2018) para 3.161 (atual). Os bombeiros militares, que em 2018 tinham 73 embarcações, passaram a contar com 193. Enquanto as viaturas somavam 517 unidades e agora são 891. A corporação ainda adquiriu uma aeronave em 2025.

Viaturas e outros equipamentos robustos vão beneficiar a segurança pública de 68 municípios -Foto: Vitor Rosa/Secom
Viaturas e outros equipamentos robustos vão beneficiar a segurança pública de 68 municípios -Foto: Vitor Rosa/Secom

Indicadores de criminalidade em queda

As forças de segurança protagonizam um momento de transformação no Rio Grande do Sul, com a sequência dos índices de criminalidade em queda.

“Temos a menor taxa de roubo de celulares do Brasil. Contamos com a redução de quase 90% nos roubos de veículos e cerca de 80% menos roubos a pedestres. Além disso, temos observado a queda de homicídios pela metade. Avançamos muito, mas reconhecemos que a entrega de hoje será fundamental para almejar um Estado ainda mais seguro para todos os gaúchos”, finalizou o governador.

Maior investimento em segurança pública se reflete na queda de indicadores de criminalidade pelo Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom
Maior investimento em segurança pública se reflete na queda de indicadores de criminalidade pelo Estado -Foto: Vitor Rosa/Secom

Integração com a sociedade

O secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, destacou a importância da integração entre Estado e sociedade para a proteção da vida. “Essa entrega é fundamental na reconstrução do Rio Grande do Sul. Falamos em viaturas, embarcações e equipamentos diversos que serão usados em ações de prevenção e punição da criminalidade, mas também para salvar vidas”, afirmou o secretário.

"Essas entregas reforçam mais um dos pilares, o de infraestrutura, do Programa Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres, para incrementar significativamente o atendimento oferecido pelas equipes das nossas Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil e dos Departamentos que atuam em todas as fases do desastre”, revelou o coronel Luciano Chaves Boeira.

Mais investimentos em segurança

Em maio, Leite entregou mais 280 viaturas e equipamentos para as forças de segurança do Estado, marcando um dos maiores investimentos recentes em segurança pública: R$ 140 milhões em bens e tecnologias. Entre os itens, estavam veículos, helicóptero, botes, armamentos, sistemas antidrone e escudos balísticos.

Em julho, o governo fez a entrega de viaturas e outros recursos que somaram R$ 36 milhões usados para fortalecer a capacidade de resposta da Brigada Militar.

Entregas também para a Defesa Civil, que vai receber reforço de viaturas e equipamentos em dez coordenadorias e departamentos -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Entregas também para a Defesa Civil, que vai receber reforço de viaturas e equipamentos em dez coordenadorias e departamentos -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom


Texto: Dulce Mazer/Ascom SSP
Edição: Anderson Machado/Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 minutos

Fraudes enfraquecem fiscalização na mineração, dizem movimentos

Operação da PF prendeu diretores de agência reguladora

 Evento faz parte das ações de divulgação da campanha, que busca fortalecer o comércio local e promover a cultura regional -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 47 minutos

Show nativista marca reta final da campanha Ganha-Ganha Farroupilha em Porto Alegre

A campanha Ganha-Ganha Farroupilha está em sua última semana, mas as ações de divulgação continuam. Nesta quinta-feira (18/9), o Bourbon Shopping I...

 -
Planejamento Há 47 minutos

Boletim de Trabalho destaca queda da desocupação e expansão do emprego formal no RS

O Boletim de Trabalho do Rio Grande do Sul – elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), da Secretaria de Planejamento, Governança...

 Leite destacou que os investimentos anunciados são o resultado de uma trajetória de reformas e decisões adotadas desde 2019 -Foto: Vitor Rosa
Transportes Há 1 hora

Governador assina ordem de início de obras do acesso asfáltico a Pirapó, nas Missões

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quinta-feira (18/9), a ordem de início das obras do acesso municipal a Pirapó, na Região das Missões. Ser...
Geral Há 2 horas

Novo suspeito de morte de ex-delegado-geral de SP tem prisão decretada

Homem pediu a uma mulher que buscasse fuzil usado no crime

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 29°
24° Sensação
2.05 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sexta
33° 16°
Sábado
25° 18°
Domingo
28° 17°
Segunda
17° 10°
Terça
17°
Últimas notícias
Entretenimento Há 1 minuto

Depressão e ansiedade afetam cada vez mais idosos
Senado Federal Há 2 minutos

Presidente da CPMI nega aplicação de medidas contra Nelson Wilians
Geral Há 2 minutos

Fraudes enfraquecem fiscalização na mineração, dizem movimentos
Entretenimento Há 15 minutos

Festa de Flores e Morangos terá entrada solidária
Câmara Há 16 minutos

CPMI reforça investigação a suspeitos por descontos fraudulentos de aposentados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,08%
Euro
R$ 6,25 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 660,427,23 +1,32%
Ibovespa
145,499,48 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 2915 (16/09/25)
10
11
15
38
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6829 (17/09/25)
42
52
57
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3489 (17/09/25)
01
02
05
08
09
11
14
16
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias