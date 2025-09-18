Quinta, 18 de Setembro de 2025
Governador assina ordem de início de obras do acesso asfáltico a Pirapó, nas Missões

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quinta-feira (18/9), a ordem de início das obras do acesso municipal a Pirapó, na Região das Missões. Ser...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/09/2025 às 17h43
Leite destacou que os investimentos anunciados são o resultado de uma trajetória de reformas e decisões adotadas desde 2019 -Foto: Vitor Rosa

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quinta-feira (18/9), a ordem de início das obras do acesso municipal a Pirapó, na Região das Missões. Serão investidos mais de R$ 80 milhões para pavimentação de 23,4 quilômetros na ERS-550, entre a BRS-472, no sentido São Borja, e a ERS-561, no sentido São Nicolau.

Leite destacou que os investimentos anunciados nesta quinta-feira representam o resultado de uma trajetória de reformas e decisões adotadas desde 2019. “Quando assumimos, o Estado não tinha condições fiscais para investir. Fizemos uma agenda dura de reorganização e, hoje, colhemos os frutos. São obras que transformam a vida dos nossos gaúchos. Só neste dia, com o lançamento do Programa Família Gaúcha e a entrega das viaturas e equipamentos de segurança, somamos cerca de R$ 200 milhões em investimentos para melhorar a qualidade de vida dos nossos gaúchos. Agora, com o acesso asfáltico em Pirapó, estamos abrindo horizontes para famílias que antes tinham seu futuro limitado pela falta de pavimentação”, disse.

O governador salientou que obras em acessos asfálticos transformam a vida dos gaúchos -Foto: Vitor Rosa
Acesso integrará as comunidades

A obra será executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) - vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) com previsão de conclusão até 2027.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, destacou a importância do acesso municipal para a integração das comunidades e regiões, estimulando o desenvolvimento. “Ao garantir o acesso asfáltico, permitiremos que a população tenha mais mobilidade e segurança para trafegar. Nosso objetivo é cada vez mais melhorar a vida das pessoas”, pontuou o titular da pasta.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, reforça que as equipes da autarquia estão atuando para que todos os municípios gaúchos tenham acesso asfáltico. “Estamos atentos para que todas as etapas sejam cumpridas dentro dos padrões de excelência da engenharia rodoviária”, acrescentou Faustino.

Investimentos em acessos municipais

O Rio Grande do Sul está diferente. Antes, até 2019, o Estado ainda tinha 62 municípios sem acessos asfálticos. Desde então, o governo do Estado já investiu mais de R$ 758 milhões na construção dessas obras – o maior aporte da história com recursos próprios. Do total, foram entregues 26 acessos municipais. Atualmente, 21 encontram-se em obras e 15 em breve serão iniciados.

Texto: Ascom Selt
Edição: Secom

