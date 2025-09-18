Quinta, 18 de Setembro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Novo suspeito de morte de ex-delegado-geral de SP tem prisão decretada

Homem pediu a uma mulher que buscasse fuzil usado no crime

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/09/2025 às 17h28

Mais um suspeito de ter participado da execução do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, teve a prisão decretada pela Justiça . O ex-delegado foi morto na segunda-feira (15), em Praia Grande, na Baixada Santista.

Conforme o Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) , o suspeito pediu a uma mulher, presa hoje (18) pela polícia, que buscasse um fuzil utilizado no crime .

O mesmo suspeito , conforme o DHPP, teria sido visto no veículo utilizado no assassinato de Fontes . Carro foi abandonado e incendiado posteriormente ao crime.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Presa

A mulher presa nesta madrugada (18) utilizou um carro de aplicativo para ir a Praia Grande buscar o armamento.

"Ela fala que recebeu a missão de buscar esse pacote, que na verdade sabemos que é o fuzil, depois ela confessou isso. Deu algumas características do local, o qual ela foi buscar esse pacote, inclusive características essas que estamos procurando na região dos fatos”, explicou o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian.

O delegado-geral disse ainda que a suspeita “voltou para a residência dela, na região de Diadema, entregou para um indivíduo que também a gente está buscando a identificação por meio da investigação".

Fontes era secretário de administração da Prefeitura de Praia Grande. Delegado aposentado, participou de várias investigações e prisões de líderes do PCC no estado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 6 minutos

Fraudes enfraquecem fiscalização na mineração, dizem movimentos

Operação da PF prendeu diretores de agência reguladora

 Evento faz parte das ações de divulgação da campanha, que busca fortalecer o comércio local e promover a cultura regional -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 52 minutos

Show nativista marca reta final da campanha Ganha-Ganha Farroupilha em Porto Alegre

A campanha Ganha-Ganha Farroupilha está em sua última semana, mas as ações de divulgação continuam. Nesta quinta-feira (18/9), o Bourbon Shopping I...

 O ato, realizado em frente ao Palácio Piratini, vem reforçar a atuação das forças de segurança e da Defesa Civil do Estado -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Segurança Pública Há 52 minutos

Governador Eduardo Leite entrega mais de R$ 87 milhões em viaturas e equipamentos

O governador Eduardo Leite entregou nesta quinta-feira (18/9), 264 veículos e equipamentos robustos para Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de B...

 -
Planejamento Há 52 minutos

Boletim de Trabalho destaca queda da desocupação e expansão do emprego formal no RS

O Boletim de Trabalho do Rio Grande do Sul – elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), da Secretaria de Planejamento, Governança...

 Leite destacou que os investimentos anunciados são o resultado de uma trajetória de reformas e decisões adotadas desde 2019 -Foto: Vitor Rosa
Transportes Há 1 hora

Governador assina ordem de início de obras do acesso asfáltico a Pirapó, nas Missões

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quinta-feira (18/9), a ordem de início das obras do acesso municipal a Pirapó, na Região das Missões. Ser...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 29°
24° Sensação
2.05 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sexta
33° 16°
Sábado
25° 18°
Domingo
28° 17°
Segunda
17° 10°
Terça
17°
Últimas notícias
Entretenimento Há 1 minuto

Depressão e ansiedade afetam cada vez mais idosos
Senado Federal Há 2 minutos

Presidente da CPMI nega aplicação de medidas contra Nelson Wilians
Geral Há 2 minutos

Fraudes enfraquecem fiscalização na mineração, dizem movimentos
Entretenimento Há 15 minutos

Festa de Flores e Morangos terá entrada solidária
Câmara Há 16 minutos

CPMI reforça investigação a suspeitos por descontos fraudulentos de aposentados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,08%
Euro
R$ 6,25 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 660,427,23 +1,32%
Ibovespa
145,499,48 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 2915 (16/09/25)
10
11
15
38
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6829 (17/09/25)
42
52
57
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3489 (17/09/25)
01
02
05
08
09
11
14
16
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias