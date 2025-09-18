Quinta, 18 de Setembro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estado cria força-tarefa para agilizar regularização fundiária e necessidades habitacionais da população indígena e quilombola

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), criou uma força-tarefa destinada a elaborar diagnóstico...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
18/09/2025 às 17h14
Estado cria força-tarefa para agilizar regularização fundiária e necessidades habitacionais da população indígena e quilombola
A aldeia indígena Pindó Mirim, em Itapuã, será uma das beneficiadas com segurança habitacional -Foto: Ascom/Sehab

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), criou uma força-tarefa destinada a elaborar diagnósticos habitacionais e fundiários sobre as condições de vida das populações indígenas e quilombolas. O objetivo é subsidiar a formulação de programas habitacionais e de regularização de territórios originários e tradicionais. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de quarta-feira (17/9), indicando os membros, com formação multidisciplinar, a fim de produzir estudos técnicos e subsídios para as políticas públicas habitacionais.

A força-tarefa tem a supervisão do secretário-adjunto da Sehab, Roger Vasconcellos. Ele destaca a importância da iniciativa do governo, que garantirá dignidade habitacional. “Diante da urgência de ações coordenadas para reduzir a vulnerabilidade fundiária e garantir segurança jurídica às comunidades indígenas e quilombolas, o trabalho da Sehab vem corrigir desigualdades. As políticas públicas de moradia, regularização fundiária e inclusão social asseguram acesso igualitário, dignidade e cidadania a essas comunidades”, afirma.

O grupo de trabalho vai articular ações entre secretarias estaduais, órgãos federais, prefeituras e instituições de apoio técnico, garantindo que as respostas às emergências habitacionais e fundiárias sejam mais integradas, céleres e eficazes.

Protagonismo

Antes, não havia ação semelhante no Estado. O trabalho da força-tarefa agilizará os processos em andamento e encaminhará novas situações que aguardam regularização, bem como resolverá a situação de moradias precárias em várias comunidades dos povos originários e tradicionais. A iniciativa ocorre no contexto do Acordo de Cooperação Técnica, firmado em 2024 , entre o governo Estado e o Ministério dos Povos Indígenas e se destaca também pelo papel de coordenação interinstitucional em busca de ações voltadas à regularização fundiária de terras indígenas no Estado, com foco em justiça territorial e reparação histórica.

Indígenas e Quilombolas no RS

No Rio Grande do Sul, conforme o Censo Demográfico de 2022, vivem mais de 36 mil indígenas, dos quais cerca de 15 mil estão distribuídos em 50 terras indígenas oficialmente reconhecidas no Estado. De acordo com levantamento da Funai, feito em 2024, dessas terras, 20 encontram-se em estudo, cinco declaradas, três delimitadas, 19 regularizadas e três classificadas como reservas indígenas.

Além da população indígena, o Estado abriga também mais de 140 comunidades quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares, que somam aproximadamente 25 mil pessoas, distribuídas em diferentes regiões do território gaúcho.

Texto: Liandro Lindner/Ascom Sehab
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 4 minutos

Fraudes enfraquecem fiscalização na mineração, dizem movimentos

Operação da PF prendeu diretores de agência reguladora

 Evento faz parte das ações de divulgação da campanha, que busca fortalecer o comércio local e promover a cultura regional -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 49 minutos

Show nativista marca reta final da campanha Ganha-Ganha Farroupilha em Porto Alegre

A campanha Ganha-Ganha Farroupilha está em sua última semana, mas as ações de divulgação continuam. Nesta quinta-feira (18/9), o Bourbon Shopping I...

 O ato, realizado em frente ao Palácio Piratini, vem reforçar a atuação das forças de segurança e da Defesa Civil do Estado -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Segurança Pública Há 49 minutos

Governador Eduardo Leite entrega mais de R$ 87 milhões em viaturas e equipamentos

O governador Eduardo Leite entregou nesta quinta-feira (18/9), 264 veículos e equipamentos robustos para Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de B...

 -
Planejamento Há 49 minutos

Boletim de Trabalho destaca queda da desocupação e expansão do emprego formal no RS

O Boletim de Trabalho do Rio Grande do Sul – elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), da Secretaria de Planejamento, Governança...

 Leite destacou que os investimentos anunciados são o resultado de uma trajetória de reformas e decisões adotadas desde 2019 -Foto: Vitor Rosa
Transportes Há 1 hora

Governador assina ordem de início de obras do acesso asfáltico a Pirapó, nas Missões

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quinta-feira (18/9), a ordem de início das obras do acesso municipal a Pirapó, na Região das Missões. Ser...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 29°
24° Sensação
2.05 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sexta
33° 16°
Sábado
25° 18°
Domingo
28° 17°
Segunda
17° 10°
Terça
17°
Últimas notícias
Entretenimento Há 1 minuto

Depressão e ansiedade afetam cada vez mais idosos
Senado Federal Há 2 minutos

Presidente da CPMI nega aplicação de medidas contra Nelson Wilians
Geral Há 2 minutos

Fraudes enfraquecem fiscalização na mineração, dizem movimentos
Entretenimento Há 15 minutos

Festa de Flores e Morangos terá entrada solidária
Câmara Há 16 minutos

CPMI reforça investigação a suspeitos por descontos fraudulentos de aposentados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,08%
Euro
R$ 6,25 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 660,427,23 +1,32%
Ibovespa
145,499,48 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 2915 (16/09/25)
10
11
15
38
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6829 (17/09/25)
42
52
57
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3489 (17/09/25)
01
02
05
08
09
11
14
16
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias