Quinta, 18 de Setembro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

STF retoma julgamento sobre procedimentos médicos fora do rol da ANS

Corte vai definir se planos são obrigados a cobrir procedimentos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/09/2025 às 15h59

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou há pouco julgamento que vai decidir se operadoras de planos de saúde devem custear tratamentos e exames que não estão previstos no chamado rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a lista de procedimentos que devem ser cobertos obrigatoriamente pelos planos.

A votação começou nesta quarta-feira (17) , quando o relator do caso, Luís Roberto Barroso, e o ministro Nunes Marques votaram para permitir que os planos de saúde sejam obrigados a cobrir procedimentos que não estão na lista. Flavio Dino divergiu do relator.

Barroso reconheceu que é constitucional obrigar as operadoras a cobrir tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que parâmetros definidos sejam seguidos, entre eles, prescrição do tratamento por médico ou odontólogo habilitado e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Entenda

A Corte julga uma ação protocolada pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) contra trechos da Lei 14.454/2022.

A norma definiu que as operadoras devem custear tratamentos e exames que não estão previstos no chamado rol da ANS , a lista de procedimentos que devem ser cobertos obrigatoriamente pelos planos.

A lei foi sancionada após a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que definiu, em junho de 2022, que as operadoras não são obrigadas a cobrir procedimentos médicos que não estão previstos no rol da ANS.

O STJ entendeu que o rol de procedimentos definidos pela agência é taxativo, ou seja, os usuários não têm direito a exames e tratamentos que estão fora da lista.

Após a entrada em vigor da legislação, o rol passou a ser exemplificativo, e não taxativo.

Além disso, a norma definiu que o rol é uma referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999.

Dessa forma, os procedimentos que forem autorizados por médicos ou dentistas devem ser autorizados pelos planos, desde que exista comprovação da eficácia do tratamento ou sejam recomendados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 5 horas

Dino mantém cassação do mandato do ex-deputado Chiquinho Brazão

Brazão é um dos réus pelo assassinato de Marielle Franco, em 2018

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Justiça Há 7 horas

Dino determina que PF investigue conduta de Bolsonaro durante pandemia

Relatório da CPI da covid cita 9 crimes cometidos pelo ex-presidente

 (Foto: Polícia Civil)
Crime organizado Há 10 horas

Operação Garra desmantela quadrilhas de furto e desmanche de caminhões no RS

Polícia Civil cumpre 35 ordens judiciais e prende oito suspeitos ligados a esquema milionário que atuava em cinco cidades gaúchas

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 22 horas

Moraes proíbe agentes do GSI na escolta de deslocamentos de Bolsonaro

Acompanhamento deverá ser feito pelas polícias Federal ou Penal do DF

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Há 23 horas

Mendes pede parecer sobre ações contra impeachment de ministros do STF

Pedidos foram protocoladas por AMB e partido Solidariedade

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 29°
24° Sensação
2.05 km/h Vento
71% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sexta
33° 16°
Sábado
25° 18°
Domingo
28° 17°
Segunda
17° 10°
Terça
17°
Últimas notícias
Entretenimento Há 1 minuto

Depressão e ansiedade afetam cada vez mais idosos
Senado Federal Há 2 minutos

Presidente da CPMI nega aplicação de medidas contra Nelson Wilians
Geral Há 2 minutos

Fraudes enfraquecem fiscalização na mineração, dizem movimentos
Entretenimento Há 15 minutos

Festa de Flores e Morangos terá entrada solidária
Câmara Há 16 minutos

CPMI reforça investigação a suspeitos por descontos fraudulentos de aposentados

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,08%
Euro
R$ 6,25 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 660,427,23 +1,32%
Ibovespa
145,499,48 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 2915 (16/09/25)
10
11
15
38
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6829 (17/09/25)
42
52
57
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3489 (17/09/25)
01
02
05
08
09
11
14
16
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias