Polícia prende suspeita de envolvimento na morte de ex-delegado

Ruy Fontes foi executado em Praia Grande (SP), na segunda (15)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/09/2025 às 15h43

Uma mulher suspeita de envolvimento na morte do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo Ruy Ferraz Fontes foi presa nesta quinta-feira (18). A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que, de acordo com as investigações, ela seria a responsável por transportar um fuzil usado pelos criminosos na execução da vítima, que aconteceu em Praia Grande, na última segunda-feira (15).

A investigada de 25 anos teria levado o armamento da Baixada Santista até a região do ABC Paulista, para entregá-lo a uma pessoa ainda não identificada. Foi solicitada a prisão temporária dela, que foi acatada pela Justiça. O celular da mulher foi apreendido para a perícia.

O delegado-geral de Polícia, Artur Dian, apontou as possíveis motivação do crime. “As investigações complexas nas quais o ex-delegado-geral participou, que incluem prisões de grandes lideranças do crime organizado, ou por questões do atual trabalho dele, como secretário de administração da prefeitura de Praia Grande, no qual ele seria responsável por autorizar ou não alguns contratos”, disse durante coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (18).

“É uma questão de honra para nós realizar a prisão de todos os que participaram desse terrível crime contra o delegado. Apesar de ele estar aposentado, todos sabemos que ele foi um dos delegados de polícia que mais enfrentaram de frente o crime organizado”, disse o secretário Guilherme Derrite, da SSP, também na coletiva.

Segundo a pasta, outros dois envolvidos foram identificados menos de 24 horas depois do crime.

Equipes do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e da Seccional de Praia Grande cumpriram ontem oito mandados de busca em endereço relacionados a Flávio Henrique Ferreira de Souza e Felipe Avelino da Silva, mas eles não foram encontrados, sendo considerados foragidos. Itens apreendidos no local foram periciados e também devem colaborar com as investigações.

Geral Há 11 minutos

Fraudes enfraquecem fiscalização na mineração, dizem movimentos

Operação da PF prendeu diretores de agência reguladora

 Evento faz parte das ações de divulgação da campanha, que busca fortalecer o comércio local e promover a cultura regional -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec
Desenvolvimento Há 57 minutos

Show nativista marca reta final da campanha Ganha-Ganha Farroupilha em Porto Alegre

A campanha Ganha-Ganha Farroupilha está em sua última semana, mas as ações de divulgação continuam. Nesta quinta-feira (18/9), o Bourbon Shopping I...

 O ato, realizado em frente ao Palácio Piratini, vem reforçar a atuação das forças de segurança e da Defesa Civil do Estado -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom
Segurança Pública Há 57 minutos

Governador Eduardo Leite entrega mais de R$ 87 milhões em viaturas e equipamentos

O governador Eduardo Leite entregou nesta quinta-feira (18/9), 264 veículos e equipamentos robustos para Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de B...

 -
Planejamento Há 57 minutos

Boletim de Trabalho destaca queda da desocupação e expansão do emprego formal no RS

O Boletim de Trabalho do Rio Grande do Sul – elaborado pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), da Secretaria de Planejamento, Governança...

 Leite destacou que os investimentos anunciados são o resultado de uma trajetória de reformas e decisões adotadas desde 2019 -Foto: Vitor Rosa
Transportes Há 1 hora

Governador assina ordem de início de obras do acesso asfáltico a Pirapó, nas Missões

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quinta-feira (18/9), a ordem de início das obras do acesso municipal a Pirapó, na Região das Missões. Ser...

