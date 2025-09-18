CRE debate relevância do Brasil no cenário internacional

Presidente da CRE, o senador Nelsinho Trad é autor do requerimento para o debate - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) vai promover, na terça-feira (23), a partir das 10h30, uma audiência pública para debater a relevância do Brasil no cenário internacional. O requerimento para o debate ( REQ 15/2025 – CRE ) foi apresentado pelo presidente da comissão, senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Segundo aponta o senador em seu requerimento, em um cenário internacional marcado pela intensificação das rivalidades geopolíticas, pela fragmentação de instituições multilaterais e pela crescente tensão entre grandes potências, torna-se cada vez mais necessário que o Brasil reflita com seriedade e profundidade sobre seu papel no mundo.

O presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior (Irice), embaixador Rubens Barbosa, vai participar do debate. Ele vai apresentar um estudo do Irice sobre o papel do Brasil diante do mundo, com ênfase nas suas prioridades e vulnerabilidades, e com uma visão estratégica de médio e longo prazo.

A audiência está marcada para o Plenário 2 da Ala Senador Nilo Coelho.