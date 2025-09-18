Quinta, 18 de Setembro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias

O tema deste ano é “Desacelere, seu bem maior é a vida”

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/09/2025 às 14h39
Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Com o tema Desacelere, seu bem maior é a vida , foi aberta oficialmente nessa quarta-feira (17) a Semana Nacional de Trânsito 2025, na sede do Ministério dos Transportes. A campanha é promovida pelo Conselho Nacional de Trânsito e a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), e tem como objetivo reforçar atitudes mais humanas e responsáveis nas vias públicas.

O secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão, explicou que o tema desta edição serve para provocar a reflexão das autoridades locais sobre os limites de velocidade das vias.

“O tema deste ano, sobre desacelerar, está preocupado com uma questão muito importante, que é um grande fator de risco para sinistros e mortes no trânsito, que é o tema da gestão das velocidades. A gente quer apontar para esse problema para que as autoridades, especialmente as autoridades locais, os gestores das vias, avaliem se a gestão da velocidade daquelas vias está adequada para o uso que a gente faz delas”.

Adrualdo Catão também chama a atenção para as metas alcançadas pela campanha. “A Semana Nacional de Trânsito sempre gera resultados interessantes porque mobiliza né, muita gente, e amplia esse debate. Então o que a gente verifica na verdade é que o resultado é um resultado a longo prazo e que tende a levar a ações mais concretas relacionadas ao tema que foi definido”.

A Semana Nacional de Trânsito vai até o dia 25 de setembro. Como parte da campanha, o Detran do Distrito Federal e a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares realizam ações educativas e interativas, no estacionamento da Funarte, em Brasília, na quinta e sexta-feira.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 23 minutos

Sem Censura faz debate sobre 75 anos da televisão brasileira

Programa da TV Brasil vai ao ar nesta quinta, ao vivo, às 16 horas
Geral Há 2 horas

Ministro diz que pente-fino está sendo feito nos créditos consignados

Para Queiroz, há sempre alguém querendo meter a mão no dinheiro

 (Foto: Polícia Civil)
Justiça Federal Há 4 horas

Ex-funcionários de hospital são condenados por remédios roubados

Justiça sentencia dois ex-servidores do HCI, em Ijuí, por receptação de medicamentos contra câncer desviados em Minas Gerais

 (Foto: John Deere/ Divulgação)
Crise Industrial Há 4 horas

Johe Deere demite 150 funcionários em Horizontina

Os empregados desligados receberão, além das verbas rescisórias, um abono de gratificação
Geral Há 4 horas

Rio vai sediar em 2026 competição mundial de resgate e salvamento

Ação em acidentes de trânsito será o tema principal do evento

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 29°
28° Sensação
2.13 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sexta
33° 16°
Sábado
25° 18°
Domingo
28° 17°
Segunda
17° 10°
Terça
17°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Comissão aprova retomada de obras paradas de saneamento básico
Educação Há 6 minutos

Ceará sanciona lei que zera ultraprocessados na merenda até 2027
Geral Há 22 minutos

Sem Censura faz debate sobre 75 anos da televisão brasileira
Senado Federal Há 36 minutos

CRE debate relevância do Brasil no cenário internacional
Câmara Há 36 minutos

Comissão aprova projeto que proíbe a desapropriação de imóvel rural invadido para reforma agrária

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,17%
Euro
R$ 6,24 -0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 662,129,13 +1,67%
Ibovespa
145,571,53 pts -0.02%
Mega-Sena
Concurso 2915 (16/09/25)
10
11
15
38
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6829 (17/09/25)
42
52
57
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3489 (17/09/25)
01
02
05
08
09
11
14
16
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias