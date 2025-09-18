Quinta, 18 de Setembro de 2025
Tenente Portela, RS
Ministro diz que pente-fino está sendo feito nos créditos consignados

Para Queiroz, há sempre alguém querendo meter a mão no dinheiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/09/2025 às 13h54

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, assegurou, nesta quinta-feira (18), que servidores da força-tarefa previdenciária estão apurando eventuais suspeitas de irregularidades na concessão de crédito consignado a aposentados e pensionistas do Regime Geral da Previdência Social.

“Estamos investigando, olhando com lupa, fazendo um pente-fino nesses consignados”, disse o ministro a jornalistas da Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ), onde foi entrevistado no programa Bom Dia, Ministro .

“Não queremos saber de fraudes, de descontos indevidos e vamos agir com muito rigor a fim de saber como isso está sendo feito, além de preservar os nomes do INSS [Instituto Nacional do Seguro Social], da Previdência Social e os [interesses dos] cidadãos que recebem seus benefícios [previdenciários]”, acrescentou o ministro.

Antes de conversar com os jornalistas da EBC , ainda durante o programa, Queiroz disse que, desde que assumiu o comando da pasta, em maio deste ano, tem recebido relatos de pessoas reclamando de que suas aposentadorias e pensões vêm com descontos de créditos consignados que não contrataram e, muitas vezes, sequer receberam.

“A primeira coisa que fiz foi mandar isso para a inteligência, para a força-tarefa previdenciária. Disse: “Olha, quero que vocês passem um pente-fino nisso aí, [façam] uma auditoria. Quero saber quem é que está fazendo isso com os nossos aposentados”, contou Queiroz, acrescentando que já recebeu um relatório com as conclusões preliminares da equipe.

“Ele é sigiloso, mas com base nele estamos fazendo reuniões periódicas com as instituições que comandam [representam] os bancos e as fintechs , como a Febraban [Federação Brasileira de Bancos] e a ABBC [Associação Brasileira de Bancos]. Para que possamos apertar isso. Estamos vigilantes para que não haja qualquer tipo de desconto indevido, de corrupção ou de fraude também nos consignados”, completou o ministro, referindo-se ao escândalo da fraude bilionária envolvendo as mensalidades associativas.


A chamada força-tarefa previdenciária é formada por servidores do Ministério da Previdência Social e da Polícia Federal (PF). Foi criada com o objetivo de combater, de forma sistemática, crimes e fraudes contra a Previdência Social, mediante ações conjuntas especiais e utilização de procedimentos técnicos da Inteligência.

“O Ministério da Previdência Social paga mais de R$ 1 trilhão todos os anos. Portanto, temos quer ter muito cuidado, porque tem sempre gente querendo meter a mão nesse dinheiro. Por isso, temos uma força-tarefa previdenciária que atua de forma permanente, junto com a PF, no Brasil inteiro”, destacou o ministro.

Informações do Ministério da Previdência Social indicam que, entre 2003 e 2024, os integrantes da força-tarefa previdenciária participaram de 1.315 operações em todo o país, que resultaram em 3.721 prisões, incluindo as de 557 servidores e empregados públicos.

“Há semanas em que ocorrem três, quatro operações. É um trabalho que acontece nos bastidores e que estou fazendo questão de divulgar para as pessoas saberem que existe um cuidado, um tratamento muito especial em relação à integridade e à segurança dos beneficiários da Previdência Social.

