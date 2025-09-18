Adolescentes apreendidos por homicídio em Redentora

A Polícia Civil de Redentora, com o apoio de delegacias da região, cumpriu na manhã de hoje 10 mandados de internação provisória contra adolescentes suspeitos de envolvimento no homicídio de Ericles Ribeiro. O crime ocorreu na madrugada de 7 de setembro, na localidade de São João do Irapuá, em Redentora.

A operação é um desdobramento da investigação que apura a autoria e as circunstâncias do assassinato. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Comarca de Coronel Bicaco. A ação policial contou com o suporte da 22ª Delegacia de Polícia Regional (DPRI) e das delegacias de Campo Novo, Braga, Miraguaí, Tenente Portela e Três Passos.

Os adolescentes detidos serão encaminhados para a Casa de Atendimento Socioeducativo (CASE) em Santo Ângelo, onde ficarão internados provisoriamente. A polícia informou ainda que, na terça-feira, três mandados de prisão preventiva já haviam sido cumpridos contra adultos também envolvidos no mesmo caso.