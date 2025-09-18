Quinta, 18 de Setembro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Adolescentes apreendidos por homicídio em Redentora

O crime ocorreu na madrugada de 7 de setembro, na localidade de São João do Irapuá, em Redentora

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Polícia Civil
18/09/2025 às 13h26
Adolescentes apreendidos por homicídio em Redentora
Fotos: Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil de Redentora, com o apoio de delegacias da região, cumpriu na manhã de hoje 10 mandados de internação provisória contra adolescentes suspeitos de envolvimento no homicídio de Ericles Ribeiro. O crime ocorreu na madrugada de 7 de setembro, na localidade de São João do Irapuá, em Redentora.

A operação é um desdobramento da investigação que apura a autoria e as circunstâncias do assassinato. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Comarca de Coronel Bicaco. A ação policial contou com o suporte da 22ª Delegacia de Polícia Regional (DPRI) e das delegacias de Campo Novo, Braga, Miraguaí, Tenente Portela e Três Passos.

Os adolescentes detidos serão encaminhados para a Casa de Atendimento Socioeducativo (CASE) em Santo Ângelo, onde ficarão internados provisoriamente. A polícia informou ainda que, na terça-feira, três mandados de prisão preventiva já haviam sido cumpridos contra adultos também envolvidos no mesmo caso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação/Redes Sociais)
Incêndio veicular Há 6 horas

Dois carros pegam fogo no mesmo dia em Esperança do Sul

Ocorrências foram registradas pela manhã e à noite desta quarta-feira (17); um dos veículos teve perda total

 (Foto: Brigada Militar)
Mistério Macabro Há 7 horas

Corpos carbonizados são achados em carro incendiado no interior de Vespasiano Corrêa

Cena chocante foi registrada durante a madrugada; polícia trabalha para identificar as vítimas e entender o que motivou o crime.

 (Foto: Polícia Civil)
Fronteira Segura Há 1 dia

Homem é preso por contrabando de cigarros em Três Passos

Ação conjunta da Polícia Civil e Brigada Militar intercepta carga ilegal na zona rural durante operação de combate a crimes transfronteiriços

 (Foto: Reprodução)
Ação Policial Há 2 dias

Mulher foragida por sequestro é presa em Barra do Guarita

Prisão foi efetuada pela Polícia Civil com apoio da Delegacia de Tenente Portela; detida foi levada ao Presídio de Três Passos.

 (Foto: Observador Regional)
Trânsito – Acidente Há 2 dias

Colisão entre micro-ônibus e van deixa 16 feridos na ERS-324 em Passo Fundo

Dois estão em estado grave; resgate envolveu diversas equipes de emergência

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 29°
28° Sensação
2.13 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sexta
33° 16°
Sábado
25° 18°
Domingo
28° 17°
Segunda
17° 10°
Terça
17°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Comissão aprova retomada de obras paradas de saneamento básico
Educação Há 6 minutos

Ceará sanciona lei que zera ultraprocessados na merenda até 2027
Geral Há 22 minutos

Sem Censura faz debate sobre 75 anos da televisão brasileira
Senado Federal Há 36 minutos

CRE debate relevância do Brasil no cenário internacional
Câmara Há 36 minutos

Comissão aprova projeto que proíbe a desapropriação de imóvel rural invadido para reforma agrária

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,17%
Euro
R$ 6,24 -0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 662,129,13 +1,67%
Ibovespa
145,571,53 pts -0.02%
Mega-Sena
Concurso 2915 (16/09/25)
10
11
15
38
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6829 (17/09/25)
42
52
57
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3489 (17/09/25)
01
02
05
08
09
11
14
16
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias