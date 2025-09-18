Quinta, 18 de Setembro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Ex-funcionários de hospital são condenados por remédios roubados

Justiça sentencia dois ex-servidores do HCI, em Ijuí, por receptação de medicamentos contra câncer desviados em Minas Gerais

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações G1 RS
18/09/2025 às 11h51
Ex-funcionários de hospital são condenados por remédios roubados
(Foto: Polícia Civil)

Dois ex-funcionários do Hospital de Caridade de Ijuí (HCI), no Noroeste do Rio Grande do Sul, foram condenados por receptação qualificada de medicamentos utilizados no tratamento contra o câncer. A sentença foi publicada nesta semana, encerrando um processo que tramitava desde 2019.

Ivone Fátima Siqueira, ex-diretora financeira, e Edemar Ribeiro da Cruz, ex-coordenador de compras, receberam penas de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto. Ambos poderão recorrer em liberdade. A defesa afirmou que respeita a decisão, mas vai recorrer, buscando comprovar a inocência dos réus.

O ex-presidente da instituição, Cláudio Matte Martins, também respondia ao processo, mas foi absolvido por insuficiência de provas.

A investigação teve início após o roubo de uma carga de medicamentos oncológicos em Minas Gerais, em outubro de 2019. O material foi repassado a uma distribuidora não credenciada no Rio de Janeiro, de onde o hospital adquiriu os remédios por cerca de R$ 600 mil. A origem ilícita foi comprovada através de selos holográficos nas embalagens.

Segundo a sentença, os ex-funcionários foram alertados sobre a possível procedência ilegal dos medicamentos, mas seguiram com a compra. Parte dos produtos chegou a ser utilizada em pacientes em situação de vulnerabilidade, sem garantia de eficácia, enquanto outros tiveram o tratamento atrasado.

O hospital informou que os envolvidos foram afastados ainda em 2019 e que a instituição não faz parte do processo judicial.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 27 minutos

Sem Censura faz debate sobre 75 anos da televisão brasileira

Programa da TV Brasil vai ao ar nesta quinta, ao vivo, às 16 horas

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 56 minutos

Semana Nacional de Trânsito debate a redução da velocidade nas vias

O tema deste ano é “Desacelere, seu bem maior é a vida”
Geral Há 2 horas

Ministro diz que pente-fino está sendo feito nos créditos consignados

Para Queiroz, há sempre alguém querendo meter a mão no dinheiro

 (Foto: John Deere/ Divulgação)
Crise Industrial Há 4 horas

Johe Deere demite 150 funcionários em Horizontina

Os empregados desligados receberão, além das verbas rescisórias, um abono de gratificação
Geral Há 4 horas

Rio vai sediar em 2026 competição mundial de resgate e salvamento

Ação em acidentes de trânsito será o tema principal do evento

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 29°
28° Sensação
2.13 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sexta
33° 16°
Sábado
25° 18°
Domingo
28° 17°
Segunda
17° 10°
Terça
17°
Últimas notícias
Câmara Há 6 minutos

Comissão aprova retomada de obras paradas de saneamento básico
Educação Há 6 minutos

Ceará sanciona lei que zera ultraprocessados na merenda até 2027
Geral Há 22 minutos

Sem Censura faz debate sobre 75 anos da televisão brasileira
Senado Federal Há 36 minutos

CRE debate relevância do Brasil no cenário internacional
Câmara Há 36 minutos

Comissão aprova projeto que proíbe a desapropriação de imóvel rural invadido para reforma agrária

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,17%
Euro
R$ 6,24 -0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 662,129,13 +1,67%
Ibovespa
145,571,53 pts -0.02%
Mega-Sena
Concurso 2915 (16/09/25)
10
11
15
38
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6829 (17/09/25)
42
52
57
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3489 (17/09/25)
01
02
05
08
09
11
14
16
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias