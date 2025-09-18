Johe Deere demite 150 funcionários em Horizontina

A John Deere confirmou nesta quarta-feira (17) a demissão de 150 funcionários da unidade de Horizontina. A medida ocorre em meio à redução da demanda e à queda na produção.

De acordo com a direção da empresa, inicialmente estavam previstas 200 demissões, mas, após negociações, o número foi reduzido. Nos primeiros meses de 2025, a fábrica havia contratado aproximadamente 200 trabalhadores, o que aumenta a surpresa diante da decisão.

Os empregados desligados receberão, além das verbas rescisórias, um abono de gratificação.

Em nota oficial, o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Horizontina e Região lamentou as demissões, declarou solidariedade aos trabalhadores e afirmou que segue à disposição para prestar apoio à categoria.







