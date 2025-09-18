Quinta, 18 de Setembro de 2025
Tenente Portela, RS
Rio vai sediar em 2026 competição mundial de resgate e salvamento

Ação em acidentes de trânsito será o tema principal do evento

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/09/2025 às 11h23

O Rio de Janeiro, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do estado, vai sediar em 2026 o maior encontro internacional de profissionais de resgate, evento organizado pela World Rescue Organization (WRO).

A expectativa dos organizadores é reunir mais de 70 equipes internacionais, envolvendo cerca de 350 competidores de vários países, que participarão de provas em cenários de atendimento pré-hospitalar e salvamento veicular.

O anúncio oficial foi feito durante o encerramento da edição 2025 do evento, realizado na cidade de Karlovac, na Croácia.

“O Rio de Janeiro estará preparado para receber cada um dos participantes. Além da competição, esperamos que vocês experimentem a nossa hospitalidade, compartilhem conhecimentos com as nossas equipes e levem consigo memórias que durarão para toda a vida", disse o major Fabio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Rio e membro da Associação Brasileira de Resgate e Salvamento.

O evento, criado em 1999, será realizado pela corporação em parceria com a Associação Brasileira de Resgate e Salvamento e a WRO.

Corpo de Bombeiros fluminense informou, em nota, que a competição é uma oportunidade de troca de experiências entre as equipes dos países participantes, quando estarão compartilhando novas técnicas, inovações na área de resgate. estratégias para melhorar a resposta a emergências .

Segundo a corporação, cada exercício apresentado na competição “reproduzirá situações reais, colocando à prova a capacidade técnica, o trabalho em equipe e a tomada de decisão sob pressão”.

“Esse compromisso mundial dialoga diretamente com as metas estabelecidas pelas Nações Unidas, que em 2030 encerrarão a chamada Década para a Segurança no Trânsito, instituída em 2021 pela Assembleia Geral da ONU”, acrescentou.

As metas estabelecidas pela ONU objetiva “reduzir pela metade o número de mortes no trânsito, que atualmente vitimam cerca de 1,2 milhão de pessoas por ano em todo o mundo. Por isso a importância de eventos como esse” - declarou o Secretário de Estado de Defesa Civil e Comandante do CBMERJ, coronel Tarciso Salles.

Acidentes de trânsito

No estado do Rio de Janeiro, a gravidade desse cenário é evidente: em 2024, o Corpo de Bombeiros foi acionado para 73.919 ocorrências de acidentes de trânsito, entre colisões, capotagens, quedas de veículo e atropelamentos. No ano anterior, foram registradas 63.812 ocorrências, e, este ano, de janeiro até agora, a corporação já contabiliza mais de 53.870 chamados. Os números demonstram a importância do aprimoramento constante das equipes para esse tipo de atendimento.

Criado em 1999, o evento é considerado o maior encontro internacional de profissionais de resgate, consolidando-se como uma plataforma global de formação, inovação e cooperação. A cada edição, bombeiros, socorristas e especialistas em emergências médicas se reúnem para aprender, ensinar e reforçar o compromisso coletivo de salvar vidas.

