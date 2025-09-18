Mulher embriagada tenta esfaquear funcionária de padaria, mas acerta a própria filha.

Uma mulher embriagada acabou atingindo a própria filha com um golpe de faca ao tentar esfaquear a funcionária de uma padaria no bairro Corticeira, em Guaramirim, no Norte de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada por volta das 17 horas desta quarta-feira, dia 17.

Segundo informações da Polícia Militar, quando a guarnição chegou no local, o Corpo de Bombeiros já estava prestando atendimento a uma mulher, que apresentava corte profundo e sangramento no braço.

A mãe da vítima também estava presente, com odor etílico e exaltação, mostrando estar embriagada. Questionada sobre a situação, a acusada dizia que estava com uma faca para se defender, pois possuía um atrito com a “moça que trabalhava na padaria”.

Já a filha, enquanto recebia atendimento, dizia ter sofrido agressões no domingo anterior e, a partir disso, passou a sentir a necessidade de se prevenir da funcionária, segundo relato. Nesta quarta, a filha teria ido até a padaria com a mãe, ocasião que terminou com a confusão.

Conforme testemunhas que estavam no estabelecimento, mãe e filha já entraram no local com a faca para agredir a funcionária. Entretanto, os demais colaboradores tentaram desarmar a acusada e por estar embriagada, errou o golpe e acertou a própria filha, enquanto gritava que iria matar a atendente.

As envolvidas foram levadas até a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos.





