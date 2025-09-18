Quinta, 18 de Setembro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mulher embriagada tenta esfaquear funcionária de padaria, mas acerta a própria filha.

Segundo testemunhas, mãe e filha já chegaram ao local armadas e ameaçando a atendente.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Oeste Mais
18/09/2025 às 10h56 Atualizada em 18/09/2025 às 11h23
Mulher embriagada tenta esfaquear funcionária de padaria, mas acerta a própria filha.
(Foto: Oeste Mais)

Uma mulher embriagada acabou atingindo a própria filha com um golpe de faca ao tentar esfaquear a funcionária de uma padaria no bairro Corticeira, em Guaramirim, no Norte de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada por volta das 17 horas desta quarta-feira, dia 17.

Segundo informações da Polícia Militar, quando a guarnição chegou no local, o Corpo de Bombeiros já estava prestando atendimento a uma mulher, que apresentava corte profundo e sangramento no braço.

A mãe da vítima também estava presente, com odor etílico e exaltação, mostrando estar embriagada. Questionada sobre a situação, a acusada dizia que estava com uma faca para se defender, pois possuía um atrito com a “moça que trabalhava na padaria”.

Já a filha, enquanto recebia atendimento, dizia ter sofrido agressões no domingo anterior e, a partir disso, passou a sentir a necessidade de se prevenir da funcionária, segundo relato. Nesta quarta, a filha teria ido até a padaria com a mãe, ocasião que terminou com a confusão.

Conforme testemunhas que estavam no estabelecimento, mãe e filha já entraram no local com a faca para agredir a funcionária. Entretanto, os demais colaboradores tentaram desarmar a acusada e por estar embriagada, errou o golpe e acertou a própria filha, enquanto gritava que iria matar a atendente.

As envolvidas foram levadas até a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 10 minutos

Rio vai sediar em 2026 competição mundial de resgate e salvamento

Ação em acidentes de trânsito será o tema principal do evento
Geral Há 10 minutos

Nasa aposta em missões espaciais para buscar vida em luas e planetas

Em entrevista exclusiva, astrônoma brasileira falou sobre os projetos
Geral Há 2 horas

EBC tem projetos na 2ª Mostra Brasileira de Design da Informação

Iniciativa é da Sociedade Brasileira de Design da Informação

 (Foto: Observador Regional)
Violência Reduz Há 3 horas

Região Celeiro registra queda em crimes contra mulheres e nenhum feminicídio em 2025

Dados da SSP-RS apontam redução de 19% nas ocorrências de violência doméstica entre janeiro e agosto
Geral Há 16 horas

Roubos de rua e de veículos diminuem em agosto no Rio de Janeiro

Furto de celular permanece em alta, diz Instituto de Segurança Pública

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 29°
23° Sensação
2.94 km/h Vento
61% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h29 Nascer do sol
18h29 Pôr do sol
Sexta
33° 16°
Sábado
25° 18°
Domingo
28° 17°
Segunda
17° 10°
Terça
17°
Últimas notícias
Entretenimento Há 5 minutos

Dor nas pernas: especialista dá dicas de prevenção
Câmara Há 5 minutos

Relator do projeto de anistia afirma que objetivo é pacificar o país a partir de um texto de consenso
Geral Há 5 minutos

Rio vai sediar em 2026 competição mundial de resgate e salvamento
Geral Há 5 minutos

Nasa aposta em missões espaciais para buscar vida em luas e planetas
Tecnologia Há 21 minutos

Energia solar avança no Brasil e em ritmo acelerado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 -0,27%
Euro
R$ 6,23 -0,59%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 659,946,20 +1,44%
Ibovespa
145,106,63 pts -0.33%
Mega-Sena
Concurso 2915 (16/09/25)
10
11
15
38
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6829 (17/09/25)
42
52
57
58
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3489 (17/09/25)
01
02
05
08
09
11
14
16
17
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2824 (17/09/25)
02
04
08
13
14
23
24
32
42
43
44
48
49
64
67
68
80
85
87
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2861 (17/09/25)
14
15
33
36
45
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias