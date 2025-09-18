Quinta, 18 de Setembro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
EBC tem projetos na 2ª Mostra Brasileira de Design da Informação

Iniciativa é da Sociedade Brasileira de Design da Informação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/09/2025 às 09h52

A Empresa Brasil de Comunicação ( EBC ) foi selecionada para a 2ª Mostra Brasileira de Design da Informação (MDBI), iniciativa da Sociedade Brasileira de Design da Informação (SBDI) com o apoio da Associação dos Designers Gráficos do Brasil (ADG Brasil). A mostra ocorre paralelamente ao 12º Congresso Internacional de Design da Informação (CIDI 2025), organizado pela SBDI em parceria com a Universidade de São Paulo (USP).

O anúncio oficial dos trabalhos foi feito na última terça-feira (16). A EBC foi selecionada com dois projetos: ‘Painel do Tempo – As origens da EBC’ e ‘Guia de Identidade Visual da EBC’.

De acordo com Felipe Honda, profissional responsável à época pela criação de identidades visuais da empresa e seus veículos, a escolha pelo júri representa o interesse que a sociedade e o meio acadêmico têm em saber sobre a história e o papel da comunicação pública brasileira.

“O painel do tempo, por exemplo, consegue abordar de forma didática 100 anos dessa construção. Esse mesmo estudo foi fundamental para o processo de rebranding (processo de marketing para renovar e revitalizar a imagem) das marcas e novo posicionamento da EBC ”, afirma.

Honda comenta ainda que o caráter colaborativo na construção dos produtos foi fundamental.

“O acervo da EBC cumpre papel importante como salvaguarda dos artefatos de nossa história no processo de desenvolvimento da comunicação pública e governamental do país”, diz.

Confira os trabalhos selecionados:

Painel do Tempo – As Origens da EBC

O trabalho resgata mais de um século de comunicação pública no Brasil, reunindo a trajetória de cerca de 30 empresas e mais de 100 logotipos que marcaram a evolução da EBC.

Guia de Identidade Visual da EBC

O desafio de unificar a marca gestora e quatro veículos distintos resultou em um guia de identidade visual que equilibra diversidade e unidade no ecossistema da comunicação pública.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 6 minutos

Rio vai sediar em 2026 competição mundial de resgate e salvamento

Ação em acidentes de trânsito será o tema principal do evento
Geral Há 6 minutos

Nasa aposta em missões espaciais para buscar vida em luas e planetas

Em entrevista exclusiva, astrônoma brasileira falou sobre os projetos

 (Foto: Oeste Mais)
Agressão Há 33 minutos

Mulher embriagada tenta esfaquear funcionária de padaria, mas acerta a própria filha.

Segundo testemunhas, mãe e filha já chegaram ao local armadas e ameaçando a atendente.

 (Foto: Observador Regional)
Violência Reduz Há 3 horas

Região Celeiro registra queda em crimes contra mulheres e nenhum feminicídio em 2025

Dados da SSP-RS apontam redução de 19% nas ocorrências de violência doméstica entre janeiro e agosto
Geral Há 16 horas

Roubos de rua e de veículos diminuem em agosto no Rio de Janeiro

Furto de celular permanece em alta, diz Instituto de Segurança Pública

© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
