Câmara pode votar hoje projeto que exclui gastos temporários em educação do Arcabouço Fiscal

O Plenário da Câmara dos Deputados pode votar nesta quinta-feira (18) o Projeto de Lei Complementar (PLP) 163/25, do deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), que altera o Novo Arcabouço Fiscal para excluir do limite de despesas do governo os gastos temporários em educação e saúde.

O relator, deputado José Priante (MDB-PA), defende a proposta. "[O texto deve ser aprovado], considerando a necessidade de se assegurar que os recursos da

vinculação temporária de 5% do Fundo Social sejam, de fato, destinados para

as áreas de saúde e de educação".

A sessão está marcada para as 10 horas.

Acordos internacionais

Os deputados podem votar também dois acordos internacionais com a Eslovênia: um sobre defesa ( PDL 293/24 ) e outro sobre troca de informações ( PDL 309/24 ).

Urgência

Por fim, também estão na pauta dois requerimentos de urgência: