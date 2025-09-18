Dois carros pegam fogo no mesmo dia em Esperança do Sul

Dois veículos pegaram fogo nesta quarta-feira (17) em Esperança do Sul, em situações distintas ao longo do dia.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 11h20, quando o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado. No local, as chamas já haviam sido controladas por moradores, mas o fogo danificou parte do veículo.

Já à noite, às 19h30, outro incêndio em veículo foi atendido pelos Bombeiros, dessa vez na Avenida Rio Branco, nas proximidades do Cemitério Municipal. A equipe conseguiu controlar as chamas, mas o veículo foi completamente destruído.

Ninguém se feriu em nenhuma das ocorrências. A identificação dos veículos não foi divulgada até o momento.







