Operação Garra desmantela quadrilhas de furto e desmanche de caminhões no RS

Polícia Civil cumpre 35 ordens judiciais e prende oito suspeitos ligados a esquema milionário que atuava em cinco cidades gaúchas

Por: Andre Eberhardt Fonte: Polícia Civil RS
18/09/2025 às 09h07
Operação Garra desmantela quadrilhas de furto e desmanche de caminhões no RS
(Foto: Polícia Civil)

A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira (18) a Operação Garra, conduzida pela 2ª DP de São Leopoldo e pela 2ª DP de Novo Hamburgo. A ação teve como foco o combate a crimes envolvendo furto qualificado, receptação, adulteração veicular, desmanche, extorsão e comércio ilegal de peças.

Foram cumpridos 35 ordens judiciais, sendo 12 mandados de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão nos municípios de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Portão, Santa Maria e Montenegro. Até o momento, oito pessoas foram presas.

As investigações, que duraram cerca de dois anos, identificaram duas grandes organizações criminosas atuantes no Rio Grande do Sul. Elas operavam com alto grau de sofisticação, utilizando ferros-velhos, recicladoras, chácaras e galpões como focos de desmanche, adulteração de caminhões e lavagem de dinheiro.

Cerca de 50 integrantes foram identificados nas redes, exercendo funções que iam desde os furtos até a movimentação financeira e ocultação de bens, como imóveis, cavalos e equipamentos munck. As quadrilhas adulteravam os veículos com técnicas como troca de chassis, alteração de cor e documentação fraudulenta.

Ao todo, mais de 60 caminhões foram furtados ou adulterados, sendo relacionadas 65 ocorrências policiais à atuação das quadrilhas. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 3 milhões, com impacto direto à economia e às vítimas.

Segundo o delegado André Serrão, líderes com alta periculosidade foram alvos da operação. “Coordenavam toda a cadeia criminosa com hierarquia definida, usando até laranjas e familiares para ocultar patrimônio e movimentar dinheiro ilícito”, afirmou.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
