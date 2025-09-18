Corpos carbonizados são achados em carro incendiado no interior de Vespasiano Corrêa

Dois corpos carbonizados foram encontrados dentro de um carro em chamas por volta das 2h da madrugada desta quinta-feira, 18, em uma estrada que liga Vespasiano Corrêa a Dois Lajeados.
A Brigada Militar foi acionada para isolar o local, enquanto o Corpo de Bombeiros controlou o incêndio. Dentro do veículo, um Renault Sandero com placas de Estância Velha, estavam os corpos carbonizados
A Polícia Civil já deu início às investigações para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar os ocupantes do carro.
A cena gera comoção e levanta mais perguntas do que respostas.