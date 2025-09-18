Região Celeiro registra queda em crimes contra mulheres e nenhum feminicídio em 2025

A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) divulgou nesta semana o balanço da violência contra a mulher referente ao período de janeiro a agosto de 2025. Na Região Celeiro, os dados mostram queda de 19% nos casos registrados, passando de 588 no mesmo período de 2024 para 478 neste ano — uma redução de 110 ocorrências.

O levantamento também destaca a ausência de feminicídios e tentativas na região. No total, foram registrados 319 casos de ameaça, 146 de lesão corporal e 13 estupros, mantendo a ameaça como o crime mais recorrente.

Dez municípios superaram a média regional de 6,35 casos por mil mulheres. Em números absolutos, Três Passos lidera com 90 registros, sendo 64 de ameaça. Já Miraguaí lidera proporcionalmente, com 13,51 casos por mil mulheres, seguida por Braga (11,08) e Coronel Bicaco (9,78).

Devido à baixa densidade populacional, a SSP adotou metodologia ajustada, utilizando como base mil mulheres — em vez dos 100 mil habitantes usados no padrão estadual — para refletir melhor a realidade da região.

Segundo a SSP-RS, os resultados refletem o trabalho conjunto das forças de segurança, com ações preventivas e ostensivas que têm fortalecido a proteção às mulheres na Região Celeiro.