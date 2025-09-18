Quinta, 18 de Setembro de 2025
Simulação prepara Três Passos contra assaltos a banco

Brigada Militar apresentou Plano de Defesa de Cidades com exercício prático na agência da Caixa

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Rádio Alto Uruguai
18/09/2025 às 07h15
A Brigada Militar realizou, na manhã de quarta-feira (17), uma simulação de assalto à agência da Caixa Econômica Federal, no centro de Três Passos, para apresentar o Plano de Defesa de Cidades, iniciativa que busca dificultar a ação de quadrilhas especializadas em ataques a bancos.

Durante o exercício, policiais simularam um ataque com características comuns em crimes reais: chegada em caminhonete, cordão humano com reféns e fuga pela BR-472. A resposta rápida da Brigada, com uso de drones e táticas de cerco, impediu a “fuga” e resultou na prisão fictícia dos suspeitos em área de mata.

O plano busca integrar ações preventivas e reativas, fortalecendo o combate ao crime organizado com inteligência e monitoramento. O município conta com 65 câmeras — sendo 15 públicas e 50 privadas — monitoradas no quartel da BM, em parceria com a Polícia Civil.

O subcomandante do 7º BPM, Major João Paulo Andrighetto, destacou que a tropa realiza treinamentos realistas de forma periódica. Já o comandante, Tenente-Coronel Rodrigo, afirmou que a Força Tática possui os equipamentos necessários para pronta resposta. Na simulação, o tempo de deslocamento foi de três minutos.

Mesmo que raros, casos de roubos a bancos já marcaram a região, como os ataques em Miraguaí, Boa Vista do Buricá e Porto Xavier entre 2017 e 2019. No Rio Grande do Sul, sete policiais militares já morreram em ocorrências desse tipo — o caso mais recente em Caxias do Sul, em junho de 2024.

O Plano de Defesa de Cidades reforça o preparo das forças de segurança diante de ações criminosas violentas, protegendo a população e dificultando a fuga de assaltantes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
