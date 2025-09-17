Quarta, 17 de Setembro de 2025
Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe

A Câmara dos Deputados retomou os trabalhos suspensos do Plenário e analisa agora o requerimento de urgência para o Projeto de Lei 2162/23, sobre a...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
17/09/2025 às 23h23
Deputados analisam pedido de urgência para projeto sobre anistia; acompanhe
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados retomou os trabalhos suspensos do Plenário e analisa agora o requerimento de urgência para o Projeto de Lei 2162/23, sobre anistia aos participantes de manifestações reivindicatórias de motivação política ocorridas entre o dia 30 de outubro de 2022 e o dia de entrada em vigor se a proposta virar lei. A proposta incluiria, portanto, quem participou dos ataques de 8 de janeiro de 2023 às sedes dos três Poderes.

Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
