Quarta, 17 de Setembro de 2025
14°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Presidente da CCJ repudia PEC 3/2021 aprovada na Câmara dos Deputados

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Otto Alencar (PSD-BA), manifestou nesta quarta-feira (17) seu repúdio à PEC 3/2021 , apro...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
17/09/2025 às 18h53
Presidente da CCJ repudia PEC 3/2021 aprovada na Câmara dos Deputados
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Otto Alencar (PSD-BA), manifestou nesta quarta-feira (17) seu repúdio à PEC 3/2021 , aprovada na Câmara dos Deputados e que deverá ser analisada no Senado. Em entrevista à TV Senado, ele declarou que os deputados fizeram um “juízo de valor incorreto” na aprovação do texto, que reestabelece a exigência de autorização prévia da Câmara ou do Senado para abertura de processo contra parlamentares.

— Como senador da República, tem o meu repúdio essa emenda constitucional e o meu protesto. Acredito que foi uma falta de cerimônia e uma falta de respeito ao eleitor, ao povo brasileiro. (…) Colocaram esse juízo de valor que acho incorreto.

O senador Otto ponderou que, no Senado, a tramitação da PEC seguirá o rito regimental.

— Ela terá que ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça. Lá, teremos que talvez fazer audiência pública e também designar um relator. E será enviada depois, dentro do Regimento, para o Plenário do Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Girão citou estudo do Ministério da Saúde que mostra pessoas vulneráveis entre grupos de risco - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Senado aprova ações para vulneráveis dentro da política de prevenção ao suicídio

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (17), um projeto que obriga o poder público a considerar, na prevenção do suicídio, as necessidade...

 - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Contarato critica PEC que amplia foro privilegiado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (17), o senador Fabiano Contarato (PT-ES) criticoua PEC 3/2021 , que foi aprovada pela Câmara dos...

 O senador Hamilton Mourão (E) é relator e o senador Jaime Bagattoli (D), presidente da subcomissão - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Debate aponta divergência entre Ibama e órgãos estaduais ambientais

Participantes de debate sobre regularização ambiental e embargos do Ibama defenderam a participação dos estados e do DF na implementação do Cadastr...

 - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Chico Rodrigues comemora programa que amplia acesso à internet no Norte

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (17), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) destacou a importância da Infovia 04 do Programa Norte Co...

 O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante a sessão plenária desta quarta-feira - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Davi vai convocar reunião da Mesa para tratar da situação de terceirizados do Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que vai convocar uma reunião da Mesa Diretora para tratar de assuntos pendentes — inclusive a sit...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 28°
20° Sensação
2.71 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Quinta
29° 14°
Sexta
23° 16°
Sábado
28° 17°
Domingo
26° 17°
Segunda
17°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 2 minutos

Lula sanciona lei contra adultização de crianças nas redes
Justiça Há 16 minutos

Moraes proíbe agentes do GSI na escolta de deslocamentos de Bolsonaro
Economia Há 16 minutos

Petrobras anuncia investimentos em ações socioambientais no Rio
Entretenimento Há 32 minutos

Documentário ‘Lendo o Mundo’ destaca legado de Paulo Freire
Justiça Há 46 minutos

Mendes pede parecer sobre ações contra impeachment de ministros do STF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 +0,02%
Euro
R$ 6,28 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +3,03%
Bitcoin
R$ 655,421,74 +0,45%
Ibovespa
145,593,63 pts 1.06%
Mega-Sena
Concurso 2915 (16/09/25)
10
11
15
38
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6828 (16/09/25)
53
54
62
66
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3488 (16/09/25)
01
03
04
05
06
08
09
11
12
13
14
15
17
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2823 (15/09/25)
02
08
09
12
13
17
18
26
41
44
61
67
76
77
79
80
82
84
87
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2860 (15/09/25)
08
18
41
42
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias