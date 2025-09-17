Eduardo Leite apresenta estudo para nova ponte sobre o Rio Taquari

Ao lado do vice-governador, Gabriel Souza, Leite anunciou um investimento de mais de R$ 350 milhões na nova ponte -Foto: Vitor Rosa

O governador Eduardo Leite apresentou, nesta quarta-feira (17/9), na Univates em Lajeado, o resultado de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para construção de nova ponte sobre o rio Taquari, ligando a ERS-129, em Estrela, à ERS-130, em Cruzeiro do Sul.

O estudo contempla a construção de uma nova estrutura, com cronograma de 18 meses de execução, que terá aproximadamente 3,1 quilômetros de extensão, em localização com cotas mais altas em relação à cheia histórica de 2024.

Ao lado do vice-governador, Gabriel Souza, o governador anunciou um investimento de mais de R$ 350 milhões, que contempla R$ 295 milhões para projeto e obra, e mais de R$ 60 milhões para desapropriações. O aporte deverá ser realizado com recursos doFundo do Plano Rio Grande (Funrigs).



Aporte é medida concreta para fortalecer a logística regional

Leite ressaltou que o investimento é uma medida concreta para fortalecer a logística regional, ampliar a resiliência climática e garantir a continuidade do desenvolvimento econômico na região. “Estamos destinando mais de R$ 350 milhões para a nova ponte sobre o Rio Taquari, dentro de um conjunto de investimentos que já ultrapassa R$ 480 milhões na região. Este anúncio representa a construção de um futuro mais seguro, resiliente e preparado para enfrentar as mudanças do clima, garantindo que a região continue crescendo e prosperando”, destacou. Com a conclusão do EVTEA, a inclusão da obra deverá ser aprovada pelo Comitê Gestor do Funrigs.

O governador ressaltou que o aporte é uma medida concreta para fortalecer a logística regional -Foto: Vitor Rosa



Anúncio é um marco para a logística e a resiliência do Vale do Taquari

O vice-governador Gabriel Souza, presidente do Conselho do Plano Rio Grande, destacou que a solicitação da nova ponte foi apresentada pela sociedade civil ao Conselho e, na sequência, encaminhada ao governador Eduardo Leite, que determinou os estudos técnicos para viabilizar a obra. “Estamos falando de um investimento de R$ 360 milhões, a maior obra já anunciada para o Vale do Taquari, com impacto estratégico no desenvolvimento econômico, social e logístico da região, além de garantir mais resiliência climática. É claro que tem um custo para fazer a ponte, mas o custo de não fazer seria muito maior. Por isso, este é um anúncio histórico do governador Eduardo Leite e um passo fundamental para o futuro da região”, ressaltou.

Leite salientou que o Estado está investindo mais de R$ 480 milhões na região -Foto: Vitor Rosa



A apresentação do estudo, destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, é um passo importante para atender uma necessidade da região que foi fortemente atingida pelas cheias de 2023 e de 2024. “Estamos ouvindo a comunidade e realizamos o EVTEA para apresentar uma solução que garanta, segurança, qualidade e resiliência para enfrentar possíveis eventos climáticos”, pontuou.

O diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, reforçou que o trabalho será feito com foco na durabilidade e na prevenção de novos impactos. “As obras realizadas com recursos do Funrigs são pelo Regime de Contratação Integrada, em que a empresa fica responsável por fazer o projeto executivo e a obra, o que permite agilidade na execução e maior eficiência na entrega”, salientou.

Investimentos na região passam de R$ 480 milhões

O governo do Estado, por meio do Daer, vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), está destinando mais de R$ 480 milhões para o Vale do Taquari, em obras de resiliência. No Vale do Taquari, tem governo do Estado. Esses investimentos fazem parte do Plano Rio Grande, programa de Estado liderado por Leite e criado para proteger a população, reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

A ERS-332 (Encantado a Anta Gorda e Anta Gorda e Soledade), terá investimento de R$ 200,4 milhões, que consiste em recuperação do pavimento, obras de contenção, reforço e recuperação de cabeceiras de pontes, tornando a rodovia resiliente, mais segura e preparada para possíveis eventos climáticos. A obra está em fase de projeto. Na região, também será construída uma ponte na ERS-433, sobre o Arroio do Jacaré, entre Relvado e Encantado, com 67 metros de extensão e investimento de R$ 7,45 milhões.

Na 48ª edição da Expointer, o governo assinou ordens de início imediato de obras de recuperação da ERS-129, entre Estrela e Roca Sales, com extensão de 27 quilômetros e investimento de R$ 55,9 milhões. Autorizou, ainda, contratos para o início de serviços na ERS-433, entre Relvado e Encantado, com extensão de 16,6 quilômetros e aporte de R$ 77,6 milhões. Na ERS-431, entre Dois Lajeados e o distrito de Santa Bárbara, com extensão de 20,17 quilômetros, o investimento é de R$ 84,8 milhões. Na ERS-425, entre Nova Bréscia e Encantado, com extensão de 12,21 km, o aporte é de R$ 43,6 milhões. Também está em andamento processo para obra na RSC 453, em Imigrante, com extensão de quatro quilômetros e investimento de R$ 17,7 milhões.



Crédito: Ascom Selt

Edição: Secom