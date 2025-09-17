Quarta, 17 de Setembro de 2025
Audiência discute conscientização e cuidados sobre a doença de Alzheimer

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza, nesta sexta-feira (19), audiência pública para debater...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
17/09/2025 às 17h23

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza, nesta sexta-feira (19), audiência pública para debater formas de ampliar a conscientização da sociedade sobre a doença de Alzheimer e de fortalecer a rede de atenção à saúde da pessoa idosa.

A doença de Alzheimer é uma enfermidade neurodegenerativa crônica e progressiva que afeta a memória, o comportamento e outras funções cognitivas, representando uma das principais causas de demência no mundo. Estima-se que milhões de pessoas convivam com essa condição, muitas vezes sem diagnóstico adequado ou acesso aos cuidados necessários.

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 9, e será interativo.

A audiência foi solicitada pela deputada Erika Kokay (PT-DF). A deputada argumenta que o Alzheimer ainda é cercado por desinformação, estigmas e negligência, fatores que atrasam o diagnóstico e limitam as possibilidades de tratamento precoce.

"Em muitos casos, os primeiros sinais da doença são ignorados ou confundidos com o envelhecimento natural, atrasando o diagnóstico e limitando as possibilidades de intervenção precoce. Além disso, o impacto sobre os cuidadores — geralmente familiares — é profundo, afetando aspectos emocionais, físicos e financeiros", afirmou.

Bruno Spada/Câmara dos Deputados
