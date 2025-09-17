Quarta, 17 de Setembro de 2025
14°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Plínio Valério protesta contra operação da PF no Amazonas

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (17), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) voltou a criticar a ação da Polícia Federal contra o gari...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
17/09/2025 às 17h23
Plínio Valério protesta contra operação da PF no Amazonas
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (17), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) voltou a criticar a ação da Polícia Federal contra o garimpo ilegal em municípios do Amazonas. Ele relatou que a operação, realizada em Manicoré e Humaitá, resultou na destruição de balsas utilizadas por famílias ribeirinhas no Rio Madeira. Os fatos aconteceram na segunda-feira (15).

A Polícia Federal foi em dois municípios no Rio Madeira e explodiu o que nós chamamos de flutuantes, que são casas com bombas para o extrativismo mineral. São extrativistas, são famílias que praticam aquilo há décadas e isso é cultural, é normal no Amazonas — explicou.

Plínio afirmou que o resultado da operação foi contrário ao esperado, deixando rastros de poluição e danos ambientais. Segundo o parlamentar, a ação, que ocorreu durante o feriado da padroeira da cidade, provocou explosões, incêndios e pânico entre os moradores.

— O óleo diesel fica na superfície, a fumaça vai para o ar, e o que sobra vai para o fundo do rio. Essesbraços de rio são lagos, não é água corrente que pode dispersar o óleo diesel em alguns meses. Crimes ambientais de toda qualidade foram cometidos durante essa operação. O policial federal é agente público e é passível de penalidade — criticou.

O senador destacou ainda relatos de uso de gás lacrimogêneo, que teria atingido crianças em uma escola. Para Plínio, a situação exige resposta imediata. Ele defendeu a realização de uma diligência do Senado para verificar as denúncias e acompanhar de perto a situação local.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O senador Hamilton Mourão (E) é relator e o senador Jaime Bagattoli (D), presidente da subcomissão - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 4 minutos

Debate aponta divergência entre Ibama e órgãos estaduais ambientais

Participantes de debate sobre regularização ambiental e embargos do Ibama defenderam a participação dos estados e do DF na implementação do Cadastr...

 - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 19 minutos

Chico Rodrigues comemora programa que amplia acesso à internet no Norte

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (17), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) destacou a importância da Infovia 04 do Programa Norte Co...

 O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante a sessão plenária desta quarta-feira - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 19 minutos

Davi vai convocar reunião da Mesa para tratar da situação de terceirizados do Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que vai convocar uma reunião da Mesa Diretora para tratar de assuntos pendentes — inclusive a sit...

 Presidente da CAS, o senador Marcelo Castro (C) comandou o debate - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 19 minutos

Avaliação de médicos: debatedores questionam atribuição do exame ao CFM

A proposta de exigir a aprovação em um exame nacional de proficiência para o registro profissional de médicos dividiu opiniões durante audiência pú...

 O requerimento para a sessão é do senador Lucas Barreto - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 33 minutos

Plenário vai celebrar 45 anos de associação de defensores públicos

O Senado aprovou nesta quarta-feira (17) requerimento do senador Lucas Barreto (PSD-AP) para a realização de sessão especial no Plenário em comemor...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 28°
26° Sensação
2.69 km/h Vento
50% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Quinta
29° 14°
Sexta
23° 16°
Sábado
28° 17°
Domingo
26° 17°
Segunda
17°
Últimas notícias
Senado Federal Há 1 minuto

Debate aponta divergência entre Ibama e órgãos estaduais ambientais
Câmara Há 1 minuto

Câmara aprova MP que amplia alcance da Tarifa Social de Energia Elétrica; acompanhe
Geral Há 1 minuto

Rio terá novo monitoramento de mototaxistas de app a partir deste ano
Justiça Há 1 minuto

MP denuncia policiais por tentativa de homicídio contra motoboy
Câmara Há 16 minutos

Comissão aprova prioridade para diabético em exame que exija jejum

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 +0,27%
Euro
R$ 6,27 -0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,94%
Bitcoin
R$ 651,856,84 -0,73%
Ibovespa
145,593,63 pts 1.06%
Mega-Sena
Concurso 2915 (16/09/25)
10
11
15
38
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6828 (16/09/25)
53
54
62
66
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3488 (16/09/25)
01
03
04
05
06
08
09
11
12
13
14
15
17
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2823 (15/09/25)
02
08
09
12
13
17
18
26
41
44
61
67
76
77
79
80
82
84
87
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2860 (15/09/25)
08
18
41
42
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias