Quarta, 17 de Setembro de 2025
14°C 28°C
Tenente Portela, RS
Monitoramento da Polícia Penal reforça segurança no Acampamento Farroupilha

Presente em todos os grandes eventos do Estado, a Polícia Penal, vinculada à Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), participa, pela ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
17/09/2025 às 16h53
Monitoramento da Polícia Penal reforça segurança no Acampamento Farroupilha
Ação tem foco na fiscalização da presença de pessoas em cumprimento de pena em qualquer regime -Foto: Gabriel Centeno/ Ascom SSPS

Presente em todos os grandes eventos do Estado, a Polícia Penal, vinculada à Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), participa, pela primeira vez, da segurança no Parque Harmonia durante o Acampamento Farroupilha, juntamente com a Brigada Militar e Polícia Civil. A operação tem foco na fiscalização da presença de pessoas em cumprimento de pena em qualquer regime, bem como aquelas sujeitas a medidas cautelares ou ao uso de tornozeleira eletrônica.

“Esta presença promove disciplina entre os monitorados e transmite à sociedade a mensagem de fiscalização constante. A médio e longo prazo, essa atuação contribui para a redução da presença de pessoas monitoradas em situação irregular nesses espaços, garantindo mais segurança e tranquilidade para todos”, explica o superintendente da Polícia Penal, Sérgio Dalcol.


Equipes do Departamento de Monitoramento Eletrônico (DME), em tela, analisam a movimentação das pessoas monitoradas 24 horas por dia, em todos os dias da semana. Quando identificada a presença de um indivíduo, verifica-se a regularidade da sua situação e a existência de mandado de prisão vigente, além da análise dos antecedentes criminais. As informações são comunicadas internamente pela Polícia Penal, que conta com equipes de inteligência a campo para a identificação do indivíduo e registro de comportamento por meio da 10ª Delegacia Penitenciária Regional, com equipes do Grupo de Intervenção Rápida (GIR 10) e do Instituto Penal de Monitoramento (IPME 10).

Atuação integrada é fundamental para a segurança no local

Nos casos de irregularidade, é elaborado um relatório detalhado, com histórico de violações e participação em outros eventos. Esse material é anexado ao processo que determinou a monitoração eletrônica e encaminhado ao Juizado do Torcedor e de Grandes Eventos da Comarca de Porto Alegre. A partir da análise judicial, pode ser determinada a retirada coercitiva da pessoa do local, ação já realizada em algumas ocasiões durante a festa.

“Com essa atuação integrada, a Polícia Penal reforça seu compromisso de colaborar para a tranquilidade do público, unindo tecnologia, inteligência e presença em campo para prevenir delitos e assegurar a ordem em um dos eventos culturais mais importantes do Estado”, destaca o diretor do DME, Antônio Reisser.

Prisões no Acampamento Farroupilha e na Expointer

A Polícia Penal prendeu, no domingo (14/9), um homem em situação irregular no Parque Harmonia, durante o Acampamento Farroupilha. Coordenada pelo Departamento de Monitoração Eletrônica, a ação foi realizada pelo Grupo de Intervenção Rápida (GIR) da 10ª Região Penitenciária, com a participação da Brigada Militar. O indivíduo havia violado medida restritiva no local e foi capturado às 20h30, após mandado expedido pela 12ª Vara Criminal de Porto Alegre. Servidores do Instituto Penal de Monitoração Eletrônica da 10ª Região também participaram da prisão do indivíduo.

Houve prisão também durante a Expointer. No dia 3 de setembro, a Polícia Penal realizou a detenção de um indivíduo monitorado por tornozeleira eletrônica em descumprimento de medida judicial no entorno do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Texto: Ascom Polícia Penal
Edição: Secom

