Quarta, 17 de Setembro de 2025
14°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Bolsonaro recebe alta hospitalar; laudo aponta câncer de pele

Ex-presidente apresentou melhora dos sintomas e da função renal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/09/2025 às 15h08
Bolsonaro recebe alta hospitalar; laudo aponta câncer de pele
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta médica nesta quarta-feira (17). Ele havia sido admitido no Hospital DF Star, em Brasília, na tarde de terça-feira (16) , em razão de um quadro de vômitos, tontura, queda de pressão arterial e pré-síncope.

Em nota à imprensa, o hospital informou que Bolsonaro apresentou melhora dos sintomas e da função renal após passar por hidratação e por tratamento medicamentoso por via endovenosa.

Ainda segundo o documento, o laudo das lesões cutâneas apresentadas por Bolsonaro e removidas por meio de cirurgia no último domingo (14) mostrou a presença de carcinoma de células escamosas i n situ em duas delas, “com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica”.

O carcinoma de células escamosas in situ , também conhecido como doença de Bowen, é uma forma inicial de câncer de pele identificado em células superficiais (camada mais externa da pele) e com formato não invasivo, o que significa que não pode se espalhar para outras partes do corpo.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A equipe que assina o comunicado é composta pelo chefe da equipe cirúrgica, Cláudio Birolini, pelo cardiologista Leandro Echenique, além dos diretores da unidade de saúde privada, Guilherme Meyer e Allisson Barcelos Borges.

Prisão domiciliar

Desde o dia 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) .

A medida cautelar foi definida no inquérito no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, e o próprio Bolsonaro são investigados por atuarem junto ao governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de retaliação contra o governo brasileiro e ministros do Supremo, entre elas, o cancelamento de vistos e a aplicação da Lei Magnitsky.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 2 horas

STJ valida "nervosismo" como razão para abordagem e busca policial

Caso analisado representa uma mudança no entendimento do colegiado
Justiça Há 19 horas

Fachin e Moraes convidam Lula para posse no STF

Ministros irão assumir a presidência e vice-presidência da Corte
Justiça Há 19 horas

Bolsonaro passará a noite no hospital após passar mal

Ex-presidente teve vômitos e queda de pressão arterial

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 21 horas

Bolsonaro teve pré-síncope, vômitos e queda de pressão, diz defesa

Ida emergencial ao hospital é permitida, desde que STF receba atestado

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 23 horas

Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília

Ex-presidente teve queda de pressão, crise de soluço e vômito

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 14° Máx. 28°
27° Sensação
1.91 km/h Vento
36% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h30 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Quinta
29° 14°
Sexta
23° 16°
Sábado
28° 17°
Domingo
26° 17°
Segunda
17°
Últimas notícias
Geral Há 17 minutos

Polícia prende irmão de suspeito envolvido na execução de ex-delegado
Agricultura Há 31 minutos

Feira de Produtos Coloniais será de 18 a 21 de setembro no Farol Shopping em Tubarão
Justiça Há 45 minutos

Bolsonaro recebe alta hospitalar; laudo aponta câncer de pele
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova proteção pessoal e escolta a agentes de segurança pública
Senado Federal Há 1 hora

CDH aprova punição a desafios perigosos para menores na internet

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Embriagado de Tabú
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 +0,12%
Euro
R$ 6,28 +0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,94%
Bitcoin
R$ 647,210,62 -1,29%
Ibovespa
146,144,02 pts 1.45%
Mega-Sena
Concurso 2915 (16/09/25)
10
11
15
38
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6828 (16/09/25)
53
54
62
66
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3488 (16/09/25)
01
03
04
05
06
08
09
11
12
13
14
15
17
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2823 (15/09/25)
02
08
09
12
13
17
18
26
41
44
61
67
76
77
79
80
82
84
87
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2860 (15/09/25)
08
18
41
42
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias