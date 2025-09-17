Quarta, 17 de Setembro de 2025
Plenário analisa MP que amplia o alcance da Tarifa Social de Energia Elétrica; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora a Medida Provisória 1300/25, que amplia o alcance da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e permite a adoç...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
17/09/2025 às 14h39
Plenário analisa MP que amplia o alcance da Tarifa Social de Energia Elétrica; acompanhe
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados analisa agora a Medida Provisória 1300/25, que amplia o alcance da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e permite a adoção de tarifas diferenciadas por horário, pré-pagamento e áreas de elevada inadimplência.

O texto aprovado na comissão mista, segundo o parecer do deputado Fernando Coelho Filho, transferiu diversos pontos da medida para a MP 1304/25, como a escolha do fornecedor pelo consumidor residencial e comercial, a atuação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) no mercado de gás natural e o fim dos incentivos à energia de fonte alternativa.

A nova regra sobre a tarifa de energia entrou em vigor a partir de 5 de julho e se aplica a todos os consumidores de baixa renda inscritos no CadÚnico com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo ou a família que tenha integrante contemplado com o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Assista à sessão ao vivo

Mais informações a seguir

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
