Rede trifásica impulsiona o desenvolvimento de Santa Catarina

Investimento garante mais potência, confiabilidade e competitividade para o campo–Foto: Divulgação/Celesc

O Governo do Estado e a Celesc estão à frente de um dos maiores programas de modernização elétrica da história de Santa Catarina. Já são 640 quilômetros de rede trifásica concluídos e outros 145 quilômetros em execução, resultado de um investimento de R$ 80 milhões que tem como meta chegar a 1.000 quilômetros implantados em todo o Estado.

Essa expansão amplia a disponibilidade de energia, assegura maior confiabilidade no fornecimento e reforça a competitividade do agronegócio e da indústria, beneficiando especialmente regiões como o Oeste, Planalto Serrano, Planalto Norte e Alto Vale.

Para o governador Jorginho Mello, o programa é um verdadeiro marco. “Ao levar energia boa, confiável e de qualidade para o campo, estamos criando oportunidades para as famílias, valorizando a nossa produção rural e preservando esse modelo que deu tão certo em Santa Catarina, de um desenvolvimento equilibrado entre todas as regiões”, afirma.

O presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, destaca que a expansão da rede trifásica é fundamental para levar desenvolvimento e tecnologia ao interior, garantindo que agricultores, empreendedores e indústrias tenham energia segura e de qualidade para crescer.

O diretor de Distribuição da Celesc, Cláudio Varella, reforça que a entrega de centenas de quilômetros de rede demonstra o compromisso da companhia em transformar a infraestrutura energética catarinense e assegurar que o interior também seja beneficiado com mais potência e confiabilidade.

A rede trifásica permite que os produtores rurais utilizem equipamentos modernos, como sistemas de irrigação e resfriamento de leite, e ainda atende novas demandas industriais.

O ritmo acelerado de execução já rende resultados expressivos em menos de dois anos de trabalho, fortalecendo a matriz elétrica do Estado, atraindo empresas, estimulando a produtividade do agronegócio e proporcionando mais qualidade de vida à população.

Depoimentos de transformação

Os efeitos positivos dessa transformação já são percebidos no dia a dia dos produtores.

Em Ibiam, no Meio-Oeste, o fruticultor Sergioney Turella comemora: “Agora a gente não tem mais perda das frutas porque a rede trifásica garante a segurança elétrica que a nossa propriedade precisava. Podemos estocar nossos produtos em uma câmara fria, sabendo que teremos energia segura.”

Em Massaranduba, no Norte do Estado, o casal Mara e Alcirio Ronchi criava marrecos para revenda, mas sofria com oscilações que afetavam as incubadoras de filhotes.

“As perdas chegavam a até 70% dos ovos. Agora, todos os problemas acabaram. Melhorou 100% e podemos trabalhar com tranquilidade e dobrar a produção até o próximo ano. Atualmente são 5.800 filhotes por semana, mas agora tem como aumentar bastante”, relata Alcirio Ronchi, que fornece aves para frigoríficos da região e também do Rio de Janeiro.

Foto: Reprodução/Secom SC

Outro exemplo vem de Mafra, no Planalto Norte, onde o piscicultor Luis Gustavo Witt está expandindo sua indústria de peixes com a instalação de um transformador trifásico de 112,5 kVA. A medida contribuirá para o crescimento econômico local e para a criação de 22 empregos diretos.

“Agradecemos ao Governo do Estado, à Celesc e a todos que nos auxiliaram nesse processo. É uma conquista que irá se transformar em geração de renda e emprego”, afirma.