Governo do Estado apoia empresas gaúchas na 34ª Mercopar

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), selecionou 31 micro e pequenas empresas gaúchas de 16 municípios para participarem da Mercopar, feira multissetorial de inovação industrial que ocorre de 14 a 17 de outubro, em Caxias do Sul. Os empreendimentos estarão no estande coletivo do Estado, viabilizado pelo Programa de Apoio à Participação de Empresas Gaúchas em Feiras Internacionais, coordenado pela Sedec, que recebeu 72 inscrições em seu edital de chamamento.

As empresas escolhidas possuem atividades no Estado e atuam em áreas diretamente ligadas ao processo industrial, sendo indústrias ou fornecedoras de produtos e soluções para o setor, alinhadas ao propósito da Mercopar, evento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae RS) e pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). Os 16 municípios com empreendimentos participantes são: Caxias do Sul, São Leopoldo, Frederico Westphalen, Campo Bom, Carlos Barbosa, Porto Alegre, Bento Gonçalves, Três Passos, Santa Rosa, Farroupilha, Santo Antônio da Patrulha, Gravataí, Não-me-Toque, Novo Hamburgo, Garibaldi e Canoas.

Presença das empresas é reflexo da força empreendedora do RS

O estande coletivo do governo do Estado na feira, onde as empresas ficarão, fica localizado no pavilhão 2 (Azul), próximo ao Espaço das Rodadas de Negócios. Cada espaço terá 12 metros quadrados e contou com um aporte total de R$200 mil por parte da Sedec. No ano passado, as 34 micro e pequenas empresas gaúchas selecionadas fecharam R$ 784,8 mil em negócios.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, a presença das empresas gaúchas na Mercopar é um reflexo direto da força empreendedora do Estado. “A Mercopar é um espaço estratégico para ampliar negócios, gerar conexões e fortalecer a indústria gaúcha. Por isso, o governo apoia essas empresas para que estejam presentes no evento. Já estamos destinando recursos para viabilizar a participação de empreendedores, garantindo que possam mostrar sua força e sua capacidade de inovação e, assim, conquistar novos mercados”, destaca.

Segundo Polo, a feira promove inovação e tecnologia, setores que são impulsionados pelo Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do RS. Para ele, a Mercopar demonstra que o Rio Grande do Sul está preparado para liderar o desenvolvimento industrial e tecnológico do país.

Para o gerente de Competitividade Setorial do Sebrae RS, Augusto Martinenco, essa parceria, que acontece pelo sétimo ano consecutivo, permite que os empreendimentos selecionados fortaleçam ainda mais o ecossistema de inovação do estado. “Além de colocar em evidência o potencial competitivo das pequenas empresas gaúchas com a apresentação de soluções, a participação na Mercopar proporciona acesso a mercado e fortalece a capacidade de fazer negócios em um cenário nacional e internacional”, afirma.