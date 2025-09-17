Quarta, 17 de Setembro de 2025
MPF cobra RS por excluir Guaranis de programa dos 400 anos das Missões

Com investimento superior a R$ 50 milhões, programa ignora comunidades indígenas; apenas 0,6% dos recursos vai para ações voltadas aos Guarani

Por: Andre Eberhardt Fonte: g1 RS
17/09/2025 às 11h24
MPF cobra RS por excluir Guaranis de programa dos 400 anos das Missões
(Foto: Prefeitura Municipal de São Miguel das Missões)

O Ministério Público Federal (MPF) acionou a Justiça contra o governo do Rio Grande do Sul por excluir os povos Guarani do programa estadual “400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis no RS”. Segundo a ação, das 45 entidades que compõem a governança do projeto, apenas uma representa os indígenas — sem voz ativa.

Com orçamento público superior a R$ 50 milhões, o programa destina R$ 35 milhões ao turismo e R$ 14,6 milhões à cultura, mas só R$ 330 mil (0,6%) a uma ação indígena: a construção de uma Casa de Cultura em uma única aldeia. “Semelhante a uma migalha”, diz o MPF, comparando a fração a 0,33 gramas de um pão francês.

O MPF denuncia violação de direitos constitucionais e da Convenção 169 da OIT, citando ainda dados alarmantes sobre a realidade Guarani: 92% das comunidades enfrentam problemas habitacionais, 75% das escolas funcionam em estruturas precárias e apenas 21% vivem em terras demarcadas.

A ação pede a suspensão imediata das obras, reestruturação com participação indígena, pedido público de desculpas e um novo plano de valorização cultural. Também requer indenização de R$ 49,67 milhões por dano moral coletivo. O processo tramita na Justiça Federal de Porto Alegre.



DENGUE
