Comissão da Câmara discute combate ao garimpo ilegal e denúncias de abusos em Roraima

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados discutirá, nesta quinta-feira (18), as ações da Casa de Governo voltadas ao combate ao garimpo ilegal. Também serão discutidas denúncias de abusos cometidos em Roraima contra moradores e servidores públicos na região dos municípios de Mucajaí e Alto Alegre, especialmente na Vila Samaúma.

A Casa de Governo foi criada pela União, em 2024, para gerenciar a atuação integrada de órgãos como Polícia Federal, Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e vários ministérios.

O debate foi solicitado pelo deputado Defensor Stélio Dener (Republicanos-RR) e está marcado para as 10 horas, no plenário 12.