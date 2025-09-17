Quarta, 17 de Setembro de 2025
Comissão debate subsídios públicos destinados ao carvão mineral no setor elétrico

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quinta-feira (18) para discutir os subsídios público...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
17/09/2025 às 11h24

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta quinta-feira (18) para discutir os subsídios públicos destinados à geração de energia a partir do carvão mineral.

O debate, que será interativo, atende a pedido da deputada Talíria Petrone (Psol-RJ) e está marcado para as 10 horas, no plenário 3.

A deputada explicou que ainda está em análise um veto sobre a Lei das Eólicas Offshore . Esse veto remove emendas que prorrogam até 2050 os benefícios ao carvão e ao gás natural. A decisão, na avaliação da parlamentar, é fundamental para manter a coerência da política energética nacional com as metas climáticas.

Ela lembrou que o Projeto de Lei 219/25 , em análise na Câmara, proíbe novos subsídios ao carvão mineral e extingue os atuais.

"As decisões sobre o veto e o PL 219/25 assumem especial relevância, podendo definir se o Brasil avançará rumo a uma matriz energética limpa ou continuará subsidiando combustíveis fósseis", destaca.

Ela acrescentou que, entre 2020 e 2024, o Brasil gastou em média R$ 1,07 bilhão por ano em subsídios à eletricidade a partir do carvão mineral. Esse valor foi 4,5 vezes maior que o destinado às energias renováveis no mesmo período. "Essa situação contradiz os compromissos climáticos assumidos pelo país", afirma Talíria.

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
