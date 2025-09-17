Comissão da Câmara debate formação de psicanalistas e impactos na saúde mental

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realizará audiência pública nesta quinta-feira (18) para discutir os riscos para a saúde mental da população causados pela formação inadequada de psicanalistas.

O debate foi solicitado pelos deputados Paulo Folletto (PSB-ES) e Jorge Solla (PT-BA), e pela deputada Flávia Morais (PDT-GO). A reunião será realizada a partir das 9 horas, no plenário 7.

A audiência será interativa; veja quem foi convidado e envie suas perguntas

"A segurança dos pacientes e a qualidade dos serviços de saúde mental no Brasil enfrentam uma nova e grave ameaça: a possível chancela do Estado, por meio do Ministério da Educação a cursos de graduação em psicanálise cujo modelo de formação é amplamente questionado", critica Paulo Folletto.

Segundo o parlamentar, profissionais despreparados podem agravar o sofrimento psíquico, criar uma relação de dependência emocional e prejudicar a autoestima do indivíduo.