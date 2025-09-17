Militar é encontrado morto em quartel de Uruguaiana

O 2º Tenente Felipe Borsa Lago, oficial dentista temporário do Esquadrão de Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, foi encontrado morto nesta terça-feira (16) dentro do Quartel-General da unidade militar, em Uruguaiana.

A informação foi confirmada pelo Comando da 2ª Brigada por meio de nota oficial. Segundo o comunicado, os procedimentos investigativos já foram iniciados, e todas as medidas legais e administrativas estão sendo tomadas.

A nota também informa que a família do militar está recebendo apoio médico, psicológico e religioso oferecido pelo Exército. As circunstâncias da morte não foram divulgadas.