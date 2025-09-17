Esquema de R$ 6,7 milhões em contratos públicos é denunciado pelo MP

O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou 18 pessoas por envolvimento em fraudes em licitações, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. O valor desviado chega a R$ 6,7 milhões. A denúncia foi apresentada pelo Gaeco no dia 10 de setembro.

A investigação faz parte da Operação Cartas Marcadas, deflagrada em novembro de 2023, em parceria com a Procuradoria da Função Penal Originária (PFPO) e o Ministério Público de Santa Catarina. O principal foco da apuração é uma empresa catarinense que atuava em diversos municípios do RS e SC.

Segundo o MP, a empresa oferecia um “pacote completo” para prefeituras — com editais, termos de referência e até respostas a impugnações — para direcionar processos licitatórios e garantir contratos milionários. O esquema contava com a participação de servidores públicos e representantes da empresa.

As fraudes já foram identificadas em cidades como Arroio do Tigre, Candelária, Sapiranga, Bento Gonçalves, Santana do Livramento e Sapucaia do Sul, com indícios de atuação em mais de 70 municípios do RS e outros estados.

Além das denúncias criminais, o MP pediu reparação dos danos e o compartilhamento das provas com os Ministérios Públicos de SC, PR e MG, ampliando o alcance da investigação.