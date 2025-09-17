Homem é preso por contrabando de cigarros em Três Passos

Na noite desta terça-feira, um homem foi preso em flagrante por contrabando de cigarros em Três Passos. A ação foi realizada de forma conjunta pela Polícia Civil e Brigada Militar, no contexto da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras.

A abordagem ocorreu na localidade de Linha Turvo, área rural do município, após ações de inteligência e monitoramento em zona de fronteira. No veículo do suspeito, os policiais encontraram 12 caixas de cigarros da marca Classic, de origem estrangeira, sem documentação fiscal e proibidos de comercialização no Brasil.

O motorista foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Em seguida, ele e a carga apreendida foram levados à Delegacia da Polícia Federal de Santo Ângelo, onde permanecerão à disposição da Justiça Federal.

A Operação Protetor de Divisas e Fronteiras tem como objetivo coibir o contrabando, o descaminho e outros crimes transfronteiriços, reforçando o trabalho preventivo e estratégico das forças de segurança na região.