Ponte entre RS e SC marca avanço na integração regional

Projeto de ligação entre os estados pelo Rio Uruguai reforça desenvolvimento logístico, econômico e social da região; proposta aguarda definição orçamentária para andamento.

Barra do Guarita (RS) – Um projeto de grande relevância para a integração entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina segue ganhando visibilidade e apoio regional. A construção de uma ponte interestadual sobre o Rio Uruguai, que já está incluída no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PELOA), representa um marco importante para o desenvolvimento da região Sul. A nova estrutura, que ligará municípios gaúchos e catarinenses, promete impulsionar a mobilidade, o comércio, o turismo e a economia local. A expectativa é de que a ponte reduza distâncias e ofereça mais agilidade e segurança no transporte de pessoas e mercadorias, beneficiando diretamente produtores rurais, empresários e a população em geral.

Segundo o ex-prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Tisott, o projeto já avançou em etapas fundamentais e está pronto para seguir.

“É uma conquista que simboliza progresso para os dois estados. Essa ponte vai melhorar significativamente a integração regional, aproximando comunidades e gerando oportunidades”, afirmou.

Embora o projeto já esteja em tramitação oficial por meio do PELOA, a continuidade da iniciativa depende da liberação de recursos. Tisott tem articulado com representantes políticos e instituições em busca do apoio necessário para garantir o andamento da obra.

A construção da ponte é considerada estratégica não apenas por sua localização, mas também pelo impacto direto na vida das comunidades locais. Municípios próximos à divisa entre os dois estados, tradicionalmente isolados por limitações logísticas, poderão se beneficiar de maneira expressiva com a nova ligação viária.