Instituto-Geral de Perícias anuncia maior concurso público da sua história, com 234 vagas

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (16/9), o edital de abertura do concurso público do Instituto-Geral de Perícias para provimento dos cargos de Perito Criminal, Perito Médico-Legista e Técnico em Perícias. Trata-se do maior concurso já realizado pelo IGP, oferecendo 234 vagas dentro do quadro da instituição.
As inscrições abrem nesta terça-feira e seguem até o dia 16 de outubro. A aplicação das provas teórico-objetivas e de redação está prevista para o dia 14 de dezembro.
Distribuição das vagas:
Remuneração
Inscrições e edital completo
As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora , que é a Fundatec. O edital completo está disponível no site da banca, e pode ser consultado também no Diário Oficial do Estado .
Texto: Ascom IGP
Edição: Secom