Instituto-Geral de Perícias anuncia maior concurso público da sua história, com 234 vagas

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, nesta terça-feira (16/9), o edital de abertura do concurso público do Instituto-Geral de Perícias para provimento dos cargos de Perito Criminal, Perito Médico-Legista e Técnico em Perícias. Trata-se do maior concurso já realizado pelo IGP, oferecendo 234 vagas dentro do quadro da instituição.

As inscrições abrem nesta terça-feira e seguem até o dia 16 de outubro. A aplicação das provas teórico-objetivas e de redação está prevista para o dia 14 de dezembro.

Distribuição das vagas:

Perito Criminal – 70 vagas, distribuídas em 17 áreas de conhecimento

Perito Médico-Legista – 54 vagas

Técnico em Perícias – 110 vagas

Remuneração

Perito Criminal e Médico-Legista: R$ 17.078,17 (vencimento básico)

Técnico em Perícias: R$ 5.379,89 (vencimento básico)

Inscrições e edital completo

As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora , que é a Fundatec. O edital completo está disponível no site da banca, e pode ser consultado também no Diário Oficial do Estado .