Terça, 16 de Setembro de 2025
16°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Após execução de delegado, senadores cobram projetos contra o crime organizado

O assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes em uma emboscada em Praia Grande (SP) foi tema de manifestações durante a sessão legislativa desta terç...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
16/09/2025 às 18h29
Após execução de delegado, senadores cobram projetos contra o crime organizado
Alessandro cobrou instalação de CPI; Moro e Zenaide pediram mais medidas legais e recursos para segurança - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes em uma emboscada em Praia Grande (SP) foi tema de manifestações durante a sessão legislativa desta terça-feira (16). Senadores cobraram a aprovação de leis mais duras contra o crime organizado e também a indicação dos membros de uma CPI com esse fim.

Ruy Ferraz Fontes é ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo. Ele atuava contra a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e foi executado em emboscada nesta segunda-feira (15), com tiros de fuzil.

— Nada pode ser mais urgente do que resgatar o nosso país do crime organizado, que, ostensivamente, no estado mais rico do país, pratica atos de terrorismo. A ação não era só uma vingança contra aquele servidor, que era reconhecido como um dos delegados com o maior conhecimento sobre a maior facção criminosa do Brasil. Isso é um recado para todo o Estado brasileiro: não se meta com o crime! O crime vai cobrar em algum momento, com a sua vida, com a vida de algum familiar — alertou o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), primeiro a se manifestar.

O senador cobrou a indicação, pelos partidos, dos integrantes da CPI do Crime Organizado, que já teve o requerimento de criação lido , mas ainda não pôde ser instalada pela falta de composição.

— Façam uma reflexão profunda. Não tem cabimento continuarmos de costas para o país. Não tem cabimento deixar de pautar projetos importantes, avançar com pautas que são relevantes, enquanto se pensa só em eleição e em blindagem contra investigação de bandido — disse o senador, em referência à proposta de emenda à Constituição, em análise na Câmara, que exige autorização prévia da Câmara ou do Senado para abertura de processo contra parlamentares.

Enfrentamento

O senador Humberto Costa (PT-PE), que conduzia a sessão, também lamentou a morte do delegado. Ele classificou o crime como "brutal" e disse que tudo indica que um grupo do crime organizado está por trás da execução. Para ele, é preciso enfrentar o crime organizado que se infiltrou em várias áreas.

— O mais importante de tudo é fazermos o enfrentamento ao crime organizado, que hoje está em todos os lugares: no sistema financeiro, no setor de combustíveis, na área do esporte, na área dessas terríveisbetse na política. Eu entendo que o Congresso Nacional, que tem a responsabilidade de produção das leis, deve ser um ator importante para que possamos enfrentar esse grave problema — disse o senador.

O senador Sergio Moro (União-PR) lembrou de projeto apresentado por ele que tipifica os crimes de obstrução e conspiração para impedir o combate ao crime organizado ( PL 1.307/2023 ). O texto também garante proteção a juízes e membros do Ministério Público aposentados e familiares ameaçados por organizações criminosas, e também aos policiais e seus familiares.

— É claro que, a meu ver, o correto é que continue sendo prestado esse serviço de proteção, afinal de contas eles se colocaram na condição de risco por conta do combate ao crime organizado. Mas nós precisamos ter uma base legal clara — defendeu o senador.

O projeto já foi aprovado pelo Senado a aguarda votação na Câmara dos deputados.

Número de policiais

Para a senadora Zenaide Maia (PSD-RN), é importante o Congresso Nacional endurecer as leis. Ela também defendeu aumento do efetivo de policiais e lamentou a morte de Ruy Ferraz.

— Na hora em que estamos cobrando aqui mais segurança para todos, devemos lembrar que precisamos, sim, aumentar os recursos para a segurança pública, que passa por aumentar o número de policiais. Sabemos que neste país não existe um número suficiente — afirmou.

A senadora Margareth Buzetti (PSD-MT) também lamentou a morte do delegado e lembrou que, entre os suspeitos presos até agora, está um homem com histórico de passagens pela polícia. Para ela, o Congresso precisa fazer sua parte.

— É lamentável que o nosso Congresso não faça nada. Eu tenho projeto na área de segurança que trata só do crime organizado e está parado na Comissão de Segurança Pública esperando o relatório há mais de um ano — disse a senadora, em referência ao PL 839/2024 , que fala sobre penas para líderes de organizações criminosas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 25 minutos

Moro cobra proteção a agentes da lei após assassinato de delegado em SP

O senador Sergio Moro (União-PR) lamentou em pronunciamento nesta terça-feira (16) o assassinato do ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo...

 - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 39 minutos

Izalci critica ausência de “Careca do INSS” na CPMI

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (16), o senador Izalci Lucas (PL-DF) afirmou que a ausência de Marco André Elias Cutrim, conhecido ...

 Senadores aprovaram dois requerimentos na sessão desta terça - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 53 minutos

Plenário aprova homenagem pelos 52 anos da entidade dos Procuradores da República

O Senado realizará uma sessão especial para celebrar os 52 anos de fundação da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR). A iniciati...

 Presidente da CMPI do INSS, Carlos Viana criticou decisão monocrática de André Mendonça, do STF - Foto: Pedro França/Agência Senado
Senado Federal Há 53 minutos

CPMI: Carlos Viana critica decisão de André Mendonça de liberar testemunhas

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), criticou nesta terça feira (16) decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal An...

 - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Marcio Bittar classifica de injusta a condenação de Bolsonaro

Em discurso no Plenário nesta terça-feira (16), o senador Márcio Bittar (PL-AC) criticou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo ...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 27°
22° Sensação
2.51 km/h Vento
75% Umidade
97% (0.44mm) Chance chuva
06h31 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Quarta
30° 14°
Quinta
25° 16°
Sexta
25° 16°
Sábado
36° 18°
Domingo
29° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 3 minutos

Especialistas afirmam que digitalização do comércio no BRICS deve manter dólar como referência
Câmara Há 3 minutos

Comissão debate pagamentos fora do teto no serviço público
Política Há 3 minutos

PL oficializa Eduardo Bolsonaro como líder da Minoria na Câmara
Segurança Pública Há 19 minutos

Instituto-Geral de Perícias anuncia maior concurso público da sua história, com 234 vagas
Senado Federal Há 19 minutos

Moro cobra proteção a agentes da lei após assassinato de delegado em SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,33%
Euro
R$ 6,29 +0,53%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 657,091,00 +1,28%
Ibovespa
0,00 pts 0%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6827 (15/09/25)
01
52
53
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3487 (15/09/25)
02
04
05
07
10
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2823 (15/09/25)
02
08
09
12
13
17
18
26
41
44
61
67
76
77
79
80
82
84
87
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2860 (15/09/25)
08
18
41
42
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias