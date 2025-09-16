Terça, 16 de Setembro de 2025
16°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Votação da PEC das Prerrogativas vai fortalecer garantias do mandato parlamentar, diz Motta

Presidente da Câmara afirmou que a proposta entrou na pauta por decisão da maioria dos líderes partidários

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
16/09/2025 às 18h14
Votação da PEC das Prerrogativas vai fortalecer garantias do mandato parlamentar, diz Motta
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a decisão de votar hoje a PEC das Prerrogativas foi feita a partir de um compromisso com o mandato parlamentar. "A decisão, com apoio da maioria do Colégio de Líderes, é para que este Plenário possa deliberar sobre as garantias constitucionais de que nossos mandatos precisam", disse.

Segundo Motta, o relatório sobre a proposta (PEC 3/21) apenas retoma o texto constitucional de 1988. "Diante de muitas discussões, atropelos e abusos contra colegas nossos, em várias oportunidades, a Câmara pode decidir se quer retomar este texto ou não", afirmou.

Na visão de Motta, o texto garante o fortalecimento do mandato parlamentar de todos os deputados. "Vamos decidir se vamos votar pelo fortalecimento das prerrogativas parlamentares ou não. Esta será uma decisão soberana individual de cada deputado", afirmou.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 minutos

Especialistas afirmam que digitalização do comércio no BRICS deve manter dólar como referência

Deputado ressalta que o Brasil não deve ficar refém do dólar nem da influência dos Estados Unidos

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 minutos

Comissão debate pagamentos fora do teto no serviço público

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (17), audiência pública sobre a identificação ...

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 33 minutos

Deputados da base governista elogiam condenação de Bolsonaro; oposição pede votação da anistia

Parlamentares discursaram sobre o tema na sessão do Plenário desta terça-feira

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Coordenadora de grupo de trabalho quer votar em outubro projetos sobre proteção de crianças em ambiente digital

Um levantamento chegou a 238 projetos em discussão na Câmara sobre o assunto

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Especialistas voltam a defender flexibilização e soberania no uso da IA no Brasil

A comissão especial que analisa o assunto ouviu representantes de órgãos e empresas públicos

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 27°
22° Sensação
2.51 km/h Vento
75% Umidade
97% (0.44mm) Chance chuva
06h31 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Quarta
30° 14°
Quinta
25° 16°
Sexta
25° 16°
Sábado
36° 18°
Domingo
29° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 3 minutos

Especialistas afirmam que digitalização do comércio no BRICS deve manter dólar como referência
Câmara Há 3 minutos

Comissão debate pagamentos fora do teto no serviço público
Política Há 3 minutos

PL oficializa Eduardo Bolsonaro como líder da Minoria na Câmara
Segurança Pública Há 19 minutos

Instituto-Geral de Perícias anuncia maior concurso público da sua história, com 234 vagas
Senado Federal Há 19 minutos

Moro cobra proteção a agentes da lei após assassinato de delegado em SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,33%
Euro
R$ 6,29 +0,53%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 657,091,00 +1,28%
Ibovespa
0,00 pts 0%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6827 (15/09/25)
01
52
53
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3487 (15/09/25)
02
04
05
07
10
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2823 (15/09/25)
02
08
09
12
13
17
18
26
41
44
61
67
76
77
79
80
82
84
87
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2860 (15/09/25)
08
18
41
42
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias