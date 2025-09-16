Terça, 16 de Setembro de 2025
IGP lança maior concurso da história com 234 vagas e salários de até R$ 17 mil

As inscrições estão abertas até o dia 16 de outubro e devem ser feitas exclusivamente no site da Fundatec, banca organizadora do certame

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província com informações G1 RS
16/09/2025 às 17h51
(Foto: Freepik/Divulgação)

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) lançou, nesta terça-feira (16), o edital de abertura do maior concurso público já realizado pela instituição. Ao todo, são 234 vagas distribuídas entre os cargos de Perito Criminal, Perito Médico-Legista e Técnico em Perícias, com salários iniciais que variam de R$ 5.379,89 a R$ 17.078,17.

As inscrições estão abertas até o dia 16 de outubro e devem ser feitas exclusivamente no site da Fundatec, banca organizadora do certame. O edital completo também pode ser consultado no Diário Oficial do Estado. A aplicação das provas teórico-objetivas e de redação está prevista para o dia 14 de dezembro.

Na distribuição de vagas, o cargo de Perito Criminal oferece 70 oportunidades em 17 áreas de conhecimento, com vencimento básico de R$ 17.078,17. Já para Perito Médico-Legista, são 54 vagas, também com salário inicial de R$ 17.078,17. O cargo de Técnico em Perícias conta com 110 vagas, com remuneração de R$ 5.379,89.

Com este concurso, o IGP busca fortalecer sua estrutura de pessoal e ampliar a capacidade de atendimento em perícias criminais e médico-legais em todo o Rio Grande do Sul.

