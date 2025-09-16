Humberto Costa assume presidência do Parlasul e destaca integração regional

O senador Humberto Costa (PT-PE), em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (16), destacou sua posse como presidente do Parlamento do Mercosul (Parlasul), em sessão realizada em Montevidéu, no Uruguai. O parlamentar ressaltou a importância do cargo. Afirmou ser o primeiro representante do Nordeste a assumir a função. Para ele, a presidência simboliza maior integração do Brasil ao bloco e fortalece debates sobre democracia, soberania e autodeterminação dos povos, além de negociações comerciais como o acordo Mercosul-União Europeia.

—Assumir essa função é uma grande honra, mas também um grande desafio, que estou muito animado em liderar. Isso integra ainda mais o nosso país ao bloco. Aproxima nossa região das discussões continentais. [Além de] nos mobilizar conjuntamente em uma série de temas, como defesa da democracia, da soberania, das nações do continente e do princípio da autodeterminação dos povos, do rechaço a interferências externas em nossas questões e na luta por bons acordos. [Um exemplo é o] que uniu o Mercosul e a União Europeia, com o propósito de que todo esse trabalho renda frutos positivos ao nosso povo— disse.

O senador também ressaltou os indicadores recentes da economia, que apontam queda na taxa de desemprego e valorização da moeda brasileira em relação ao peso argentino. Segundo Humberto, esses resultados refletem os efeitos das políticas implementadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

— Gostaria de trazer uma reflexão necessária sobre o que podemos classificar como o Brasil real e o Brasil das narrativas. Porque estamos lidando com um Brasil real que acaba de registrar a menor taxa de desemprego de todos os tempos: é um novo recorde da série histórica iniciada em 2012. Significa mais de 102 milhões de brasileiros e brasileiras ocupados, com carteira assinada, batendo uma marca histórica, com menos desalento, com mais gente acreditando no seu futuro e construindo dignidade pelo trabalho. Este é o Brasil de verdade, que sente os efeitos de uma economia em recuperação sólida, fruto das políticas consistentes do governo do presidente Lula— afirmou.