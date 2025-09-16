Terça, 16 de Setembro de 2025
16°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara analisa neste momento a PEC das Prerrogativas; acompanhe

A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/21, que prevê autorização da ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
16/09/2025 às 17h14
Câmara analisa neste momento a PEC das Prerrogativas; acompanhe
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados iniciou a Ordem do Dia do Plenário e analisa agora a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/21, que prevê autorização da Câmara dos Deputados ou do Senado para o Supremo Tribunal Federal (STF) processar deputado ou senador.

A PEC, batizada pelos parlamentares de PEC das Prerrogativas, ainda está pendente de parecer do relator, deputado Claudio Cajado (PP-BA). O texto original, do deputado licenciado e atual ministro do Turismo, Celso Sabino (União-PA), também proibia o afastamento do parlamentar por medida cautelar judicial.

Mais informações em instantes

Assista ao vivo

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 minutos

Especialistas afirmam que digitalização do comércio no BRICS deve manter dólar como referência

Deputado ressalta que o Brasil não deve ficar refém do dólar nem da influência dos Estados Unidos

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 6 minutos

Comissão debate pagamentos fora do teto no serviço público

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (17), audiência pública sobre a identificação ...

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 36 minutos

Deputados da base governista elogiam condenação de Bolsonaro; oposição pede votação da anistia

Parlamentares discursaram sobre o tema na sessão do Plenário desta terça-feira

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Coordenadora de grupo de trabalho quer votar em outubro projetos sobre proteção de crianças em ambiente digital

Um levantamento chegou a 238 projetos em discussão na Câmara sobre o assunto

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Votação da PEC das Prerrogativas vai fortalecer garantias do mandato parlamentar, diz Motta

Presidente da Câmara afirmou que a proposta entrou na pauta por decisão da maioria dos líderes partidários

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 27°
22° Sensação
2.51 km/h Vento
75% Umidade
97% (0.44mm) Chance chuva
06h31 Nascer do sol
18h28 Pôr do sol
Quarta
30° 14°
Quinta
25° 16°
Sexta
25° 16°
Sábado
36° 18°
Domingo
29° 20°
Últimas notícias
Câmara Há 3 minutos

Especialistas afirmam que digitalização do comércio no BRICS deve manter dólar como referência
Câmara Há 3 minutos

Comissão debate pagamentos fora do teto no serviço público
Política Há 3 minutos

PL oficializa Eduardo Bolsonaro como líder da Minoria na Câmara
Segurança Pública Há 19 minutos

Instituto-Geral de Perícias anuncia maior concurso público da sua história, com 234 vagas
Senado Federal Há 19 minutos

Moro cobra proteção a agentes da lei após assassinato de delegado em SP

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Lavou bem lavadinho...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,30 -0,33%
Euro
R$ 6,29 +0,53%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 657,091,00 +1,28%
Ibovespa
0,00 pts 0%
Mega-Sena
Concurso 2914 (13/09/25)
18
25
35
40
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6827 (15/09/25)
01
52
53
66
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3487 (15/09/25)
02
04
05
07
10
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2823 (15/09/25)
02
08
09
12
13
17
18
26
41
44
61
67
76
77
79
80
82
84
87
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2860 (15/09/25)
08
18
41
42
48
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias