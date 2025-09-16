Projeto amplia direito de sustentação oral de advogados

O Projeto de Lei 51/23, do deputado Marangoni (União-SP), permite que o advogado defenda seu cliente pessoalmente em recursos contra decisões de um único juiz que impedem o Superior Tribunal de Justiça (STJ) de analisar o processo.

A proposta tramita na Câmara dos Deputados e altera o Estatuto da Advocacia ( Lei 8.906/94 ). Atualmente, o advogado pode fazer sustentação oral em outros tipos de recurso, como em casos de mandado de segurança.

Segundo Marangoni, o objetivo do projeto é corrigir a falta de previsão legal para que o advogado possa falar também nesses tipos de recurso.

Próximos passos

A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.