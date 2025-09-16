Governador Eduardo Leite aprova liberação de recursos para obras no aeroporto de Santo Ângelo

O governador Eduardo Leite assinou, nesta terça-feira (16/9), a aprovação do plano de trabalho do convênio para as obras de ampliação do terminal de passageiros, implantação de área de estacionamento de veículos, além de restauração e pavimentação do acesso ao terminal aeroportuário de Santo Ângelo, na região das Missões.

A assinatura autoriza a liberação de recursos de R$ 10,2 milhões para a qualificação dos trabalhos, sendo a primeira parcela do valor liberada após a publicação da súmula do convênio e a segunda parcela após o início da execução das obras, cuja previsão é de seis meses.

O governador salientou que o investimento reforça o compromisso desta gestão com o modal aeroportuário. “Liberamos esse recurso para o município, que já está com os projetos prontos para avançar rapidamente na qualificação do aeroporto. Paralelamente, estamos trabalhando na concessão do aeroporto que, nos próximos dias, deve ter a confirmação a partir do leilão de interessados, viabilizando um investimento de mais de R$ 60 milhões. Toda essa qualificação logística impulsiona o desenvolvimento da vocação turística dessa região histórica e com um potencial imenso, capaz de gerar muitos empregos, especialmente neste momento em que iniciamos a celebração dos 400 anos das missões jesuíticas, que serão completados no ano que vem”, enfatizou.

Assinatura autoriza a liberação de recursos de R$ 10,2 milhões para a qualificação dos trabalhos no terminal -Foto: Maurício Tonetto/Secom

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, disse que a assinatura de aprovação do plano de trabalho representa mais uma importante etapa para o desenvolvimento da região missioneira. "A liberação dos recursos potencializa não apenas o município e o aeroporto de Santo Ângelo, mas paralelamente também fortalece, estimula e alavanca a aviação regional, que somente em 2024 recebeu mais de R$ 36 milhões em investimentos destinados à infraestrutura", destacou.

O secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, também participou do ato de assinatura. “O aeroporto é um equipamento fundamental para o desenvolvimento de toda aquela região, que tem um potencial extraordinário a ser alavancado por esse investimento”, observou.

Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional

Antes, a aviação regional recebia pouca atenção do poder público estadual, mas isso mudou. Com o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR), a atual gestão conquistou avanços significativos e trabalha estrategicamente para modernizar pistas, executar reformas estruturais e ações de segurança operacional nos aeroportos do Estado.