Senador Humberto Costa é o novo presidente do Parlasul

O senador Humberto Costa (PT-PE) tomou posse nesta segunda-feira (15) como presidente do Parlamento do Mercosul (Parlasul), em Montevidéu, no Uruguai. Segundo ele, a prioridade do mandato será a conclusão dos acordos comerciais entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) e entre o Mercosul e a União Europeia. “São questões importantíssimas, particularmente no momento em que nós estamos vivendo internacionalmente, uma verdadeira guerra tarifária", afirmou o senador à TV Senado .

Costa lembrou que esses acordos precisam ser aprovados pelos parlamentos de todos os países do Mercosul. Ele adiantou que trabalhará para que o Congresso Nacional seja um dos primeiros a ratificar os textos, o que, em sua avaliação, vai fortalecer a integração regional.

"O Parlasul não pode ser mero espectador, mas protagonista na consolidação de negociações estratégicas que gerem crescimento, inovação e oportunidades para nossos povos", afirmou o senador.

O que é o Parlasul

O Parlasul é órgão legislativo do bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela (esta última está suspensa). Ele foi criado em 2005, em substituição à antiga Comissão Parlamentar Conjunta, para fortalecer a dimensão política e democrática do Mercosul.