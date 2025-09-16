Comissão debate riscos do mercúrio na odontologia

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados realiza audiência pública, nesta terça-feira (16), para discutir os riscos do mercúrio para profissionais e pacientes da odontologia. O debate será realizado às 16h30, em plenário a ser definido.

A audiência atende a pedido do deputado Vicentinho (PT-SP). Segundo o parlamentar, estudos mostram que a manipulação e uso do amálgama dentário (material com mercúrio usado em restaurações) libera vapores nocivos, que podem afetar pacientes e profissionais. O descarte dos resíduos de mercúrio nos consultórios também preocupa os especialistas.

A exposição ao mercúrio pode causar problemas neurológicos, imunológicos e reprodutivos, além de ambientais.

“Na literatura científica, há uma vasta produção de estudos que revelam que o mercúrio derivado do amálgama dentário se espalha pelo corpo. Vários estudos de necropsias mostram a correlação entre a concentração de mercúrio em vários tecidos e órgãos de cadáveres humanos e o número de restaurações ou superfícies de amálgamas presentes", afirma.